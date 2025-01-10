Ini Penyebab PSSI Tolak Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer demi Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia?

PENYEBAB PSSI lebih memilih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer sebagai pelatih Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Pengamat sepakbola Tanah Air, Haris Pardede, membocorkan kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih Timnas Indonesia ketimbang dua nama lain.

Sekadar diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada tiga pelatih yang akhirnya dikerucutkan menjadi calon juru taktik Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers yang diadakan Senin 6 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan hanya Patrick Kluivert, pelatih yang datang untuk menghadiri sesi interview di Hari Raya Natal pada Rabu, 25 Desember 2024.

1. Patrick Kluivert Lebih Bisa Diajak Berkompromi

Patrick Kluivert akhirnya dipilih PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Alhasil, Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI. Selain memiliki visi dan misi yang jelas, ia juga merelakan waktu hari besar agamanya bersama keluarga untuk menghadiri sesi interview bersama Erick Thohir. Namun, Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede- tidak percaya begitu saja.

Setelah mencari informasi yang valid, Bung Harpa mendapatkan fakta Patrick Kluivert dipilih karena lebih bisa diajak berkompromi ketimbang dua kandidat lain. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih.

Menurut informasi yang didapat Bung Harpa, asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Landzaat dipilih oleh PSSI, alias bukan bawaan Patrick Kluivert. Ditakutkan jika Patrick Kluivert membawa gerbong kepelatihannya sendiri dari Belanda, bakal ada konflik layaknya yang terjadi di era Shin Tae-yong.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa seluruh staf kepelatihannya dari Korea Selatan ke Timnas Indonesia, mulai dari pelatih kiper, fisik hingga fisioterapis. Akibatnya, diduga muncul kubu-kubuan di skuad Timnas Indonesia hingga berujung palu pemecatan kepada Shin Tae-yong.