HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menanti Debut Patrick Kluivert di SUGBK, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |06:39 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menanti Debut Patrick Kluivert di SUGBK, Live di RCTI!
Timnas Indonesia siap sambut Bahrain di SUGBK pada Maret 2025 mendatang. (Foto: PSSI)
RCTI akan menyiarkan secara langsung laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 25 Maret 2025 mendatang. Laga tersebut merupakan matchday kedelapan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang tentunya sangat penting untuk dimenangkan oleh skuad Garuda.

Selain karena demi tiga poin, laga melawan Bahrain sangat penting dimenangkan karena itu akan menjadi aksi perdana pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert di SUGBK. Kluivert untuk pertama kalinya akan memimpin skuad Garuda di depan pendukung sepakbola Indonesia secara langsung di laga tersebut.

1. Debut Kluivert di SUGBK

Sebagai pelatih anyar, tentu aksi Kluivert sangat dinantikan publik sepakbola Tanah Air. Terlebih penunjukkannya pun berbau kontoversi.

Sebab Kluivert dipilih setelah PSSI memecat secara mendadak pelatih Shin Tae-yong. Sebagian fans Garuda pun terbelah, ada yang biasa saja dengan keputusan pemecatan itu, tetapi ada yang tak terima hingga kesal Shin Tae-yong dipecat.

Patrick Kluivert Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Shin Tae-yong
Patrick Kluivert Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Shin Tae-yong

Imbas dari keputusan PSSI itu lantas kini membebankan Kluivert. Legenda Timnas Belanda itu mau tak mau dituntut harus lebih baik dari STY.

Malahan di media sosial sudah ramai yang menggaungkan nada tak mau proses lagi, karena kini fans Garuda maunya hasil, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab bersama STY yang sudah percaya proses tiba-tiba dihentikan di tengah jalan.

 

