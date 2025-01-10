Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Berpeluang Tampung Shin Tae-yong Usai Dipecat Timnas Indonesia, Nomor 1 Rival Garuda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |08:32 WIB
5 Negara yang Berpeluang Tampung Shin Tae-yong Usai Dipecat Timnas Indonesia, Nomor 1 Rival Garuda
Shin Tae-yong resmi dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 5 negara yang berpeluang tampung Shin Tae-yong usai dipecat dari Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, saat ini status STY tengah menganggur dan negara mana pun, termasuk klub pun berhak mengontrak pelatih asal Korea Selatan itu.

Kendati demikian, seperti yang dikatakan putra STY, yakni Shin Jae-won, untuk saat ini ayahnya tersebut akan berlibur sejenak di Koera Selatan. Jadi, Shin Tae-yong akan beristirahat sebelum nantinya kembali melatih lagi.

Meski belum tahu kapan, banyak yang sudah mulai menebak-nebak, negara mana yang bakal mendapatkan jasa Shin Tae-yong nantinya? Okezone memprediksikan ada lima negara yang berpotensi mendapatkan tanda tangan Shin Tae-yong, penasaran dari mana saja?

Berikut 5 Negara yang Berpeluang Tampung Shin Tae-yong Usai Dipecat Timnas Indonesia:

timnas singapura vs timnas korea selatan
timnas singapura vs timnas korea selatan

5. Korea Selatan

Timnas Korea Selatan bisa menjadi pilihan terbaik STY. Sebab ia pun dulunya pernah melatih Timnas Korea Selatan pada 2017-2018.

Hanya saja, Timnas Korea Selatan saat ini tengah dalam performa yang baik semenjak ditangani Hong Myung-bo. Pelatih tersebut sudah memimpin Timnas Korea Selatan di enam laga, empat berakhir kemenangan dan dua imbang.

Korea Selatan asuhan Hong Myung-bo belum menelan kekalahan sama sekali. Hal itu jelas membuat STY bakal sulit menggantikan Hong Myung-bo dalam waktu dekat ini.

 

Halaman:
1 2 3
      
