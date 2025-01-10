Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Akui Patrick Kluivert Tak Selevel Shin Tae-yong, Bung Kusnaeni Tegaskan Sepakbola Bukan Matematika

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |09:02 WIB
Meski Akui Patrick Kluivert Tak Selevel Shin Tae-yong, Bung Kusnaeni Tegaskan Sepakbola Bukan Matematika
Patrick Kluivert resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/patrickkluivert9)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni mengakui level pelatih baru Tim Nasional (Timnas) Indonesia, yakni Patrick Kluivert tidak selevel dengan Shin Tae-yong. Namun, ia menegaskan sepakbola bukan matematika yang bisa dihitung-hitung dan ilmu pasti, jadi peluang Kluivert bersinar di Timnas Indonesia jelas sangat terbuka lebar.

Kluivert telah resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Rabu (8/1/2025) lalu. Ditunjuknya pelatih berusia 48 tahun itu cukup mengejutkan publik tanah air. Sebab, dia tidak memiliki CV yang mentereng seperti Shin Tae-yong.

1. Kluivert Minim Pengalaman sebagai Pelatih

Patrick Kluivert Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Shin Tae-yong
Patrick Kluivert Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Shin Tae-yong

Ya, pelatih asal Belanda itu minim pengalaman di level timnas. Dia tercatat pernah menjabat asisten pelatih Belanda (2012-2014), pelatih timnas Curacao (2015-2016), dan asisten pelatih Kamerun (2018-2019). Terakhir Kluivert melatih Adana Demirspor di Liga Turki, tapi berujung pemecatan karena performa tim yang buruk.

Kusnaeni pun mengakui bahwa rekam jejak legenda Barcelona itu masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Shin Tae-yong. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu sudah kaya akan pengalaman. Bahkan sudah pernah mentas di Piala Dunia bersama Korea Selatan medio 2018.

"Kalau diukur dari rekam jejak sebagai pelatih, sebetulnya Kluivert belum cukup sebanding dengan STY. Selain masih relatif minim jam terbangnya, prestasinya pun belum ada yang menonjol," kata Kusnaeni kepada Okezone, Jumat (10/1/2025).

2. Kluivert Bisa Berikan Kejutan

Kendati demikian, bukan tidak mungkin Kluivert bisa memberikan kejutan mengingat sepak bola bukanlah tentang matematika. Sebab banyak contoh pelatih yang minim pengalaman tapi justru berhasil meraih kesuksesan. Hal inilah yang diharapkan Kusnaeni kepada Kluivert di Timnas Indonesia.

 

