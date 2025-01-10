Dukung Pemecatan Shin Tae-yong, Marc Klok Optimis Patrick Kluivert Mampu Kembangkan Timnas Indonesia

PEMAIN Persib Bandung, Marc Klok mendukung keputusan PSSI memecat pelatih Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Klok juga merasa pemilihan PSSI terhadap Patrick Kluivert merupakan keputusan tepat, sebab ia percaya legenda sepakbola Belanda itu mampu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia.

1. Drama Pemilihan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia

Sebagaimana diketahui, PSSI memecat Shin Tae-yong dari pelatih kepala Timnas Indonesia pada Senin (6/1/2025). Kemudian hanya dua hari berselang, PSSI mengumumkan Kluivert sebagai suksesor juru taktik asal Korea Selatan itu.

Situasi ini cukup menimbulkan pro dan kontra. Apalagi, Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih, Kluivert tidak memiliki rekam jejak yang mentereng jika dibanding Shin Tae-yong.

Kluivert tidak pernah melatih tim ataupun negara Asia. Pengalamannya menjadi pelatih di timnas juga sangat minim. Tercatat, dia pernah menjadi asisten pelatih Belanda (2012-2013), pelatih Curacao (2014-2015), dan asisten pelatih Kamerun (2018-2019).

2. Marc Klok Senang PSSI Pilih Patrick Kluivert

Gaya Patrick Kluivert saat melatih tim (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Namun, Kluivert adalah sosok yang tenar karena kiprahnya saat masih menjadi pemain. Klok pun mengakui itu. Meski penunjukannya sebagai pelatih Timnas Indonesia dirasa beresiko, tapi pemain Persib Bandung itu meyakini bahwa ini adalah langkah yang tepat.

“Semua orang tahu siapa Kluivert, tapi hasil tetap menjadi yang utama. Ini adalah risiko besar,” kata Klok, dikutip dari ESPN, Jumat (10/1/2025).