Arema FC Angkat Bicara soal Rekam Jejak Meragukan Pelatih Baru Ze Gomes

AREMA FC angkat bicara soal rekam jejak meragukan pelatih baru mereka. Diketahui, Arema resmi menunjuk Jose Manuel Gomes da Silva atau yang akrab disapa Ze Gomes sebagai juru taktik baru mereka

Kehadiran Jose Manuel Gomes da Silva pun jadi sorotan besar akrena dianggap kurang berkualitas. Bahkan, manajemen mengakui secara terang-terangan mengacu curriculum vitae (CV) alias rekam jejak kepelatihan, Joel Cornelli lebih mentereng dibandingkan Jose Manuel Gomes da Silva, atau yang akrab disapa Ze Gomes ini.

1. Penjelasan Arema FC soal Penunjukan Ze Gomes

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, menegaskan pemilihan Ze Gomes sebagai pelatih sudah dipertimbangkan matang oleh jajaran direksi, manajemen dan tim kepelatihan. Bahkan, pihaknya mengklaim sudah berkomunikasi dengan jajaran tim pelatih, sebelum nama Ze Gomes diputuskan direkrut.

"Kalau dari manajemen, saya harus bicara dulu kita 3 tahun terakhir. Selama tiga tahun, kita mungkin bisa dilihat kita hampir lima kali mengganti pelatih, ada tiga hal pertimbangan kalau kita bicarakan, kita pasti ngomong plan, antara pelatih sama manajemen," kata Yusrinal Fitriandi, dikonfirmasi pada Rabu 8 Januari 2025.

Inal -sapaan akrab Yusrinal- menyatakan dari situlah muncul nama Ze Gomes yang memang masuk radar manajemen setelah berkomunikasi dengan seluruh stakeholder di internal tim. Meski demikian, diakui rekam jejak pelatih asal Portugal itu sedikit di bawah Joel Cornelli, yang sebelumnya didepak Arema FC.

"Kita punya Joel, dengan CV yang mungkin jauh di atas Ze Gomes, tapi itu sesuai dengan kebutuhan tim," ucapnya.

Namun, Inal meyakini secara kualitas tim dan komposisi pemain Arema FC musim ini sudah solid dan bagus. Alhasil, siapa pun yang menjalankan sebagai pelatih. Hal ini terbukti ketika Arema FC ditangani caretaker Kuncoro selama dua pertandingan, juga tetap solid dan meraih dua kemenangan.

"Tim yang sekarang ini sudah solid, kan kita meyakini kita bakal mencapai target yang kita klub ini pengen capai. Alhamdulillah di putaran pertama tercapai, apakah karena pelatih atau karena pemain, mungkin iya," ujar Inal.

"Tapi kembali lagi saya bilang tim ini sudah solid, tim ini sudah jadi pemain, chemistry mereka di lapangan, menurut kita di pertandingan telinga sebelumnya sudah jadi," tambahnya.

Justru, sorotan nonteknis yang menjadi bahan evaluasi darı manajemen perihal penunjukan Ze Gomes, yang dianggap kurang memiliki kualitas darı rekam jejak sebelumnya. Berkaca pada tim Arema FC yang dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga jika prestasi dan penampilan pemain bagus, itu bukan karena keinginan atau taktik pelatih.

"Kalau misalkan kita mendapatkan prestasi saja hanya karena pemainnya yang solid, atau pemerintah yang punya kemampuan improvisasi yang bagus di lapangan, tapi itu bukan keinginan pelatih, mungkin yang lalu itu terjadi. Hal-hal itu non teknis yang menjadi pertimbangan besar buat kita di klub," jelasnya.