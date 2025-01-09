Resmi! Persija Jakarta Pinjamkan Riko Simanjuntak ke PSS Sleman

PERSIJA Jakarta resmi pinjamkan Riko Simanjuntak ke PSS Sleman. Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, beberkan alasan melepas Riko Simanjuntak dengan status pinjaman itu.

Mohamad Prapanca berharap Riko mendapatkan menit bermain reguler di PSS Sleman. Dengan begitu, sang pemain bisa terus berkembang.

1. Riko Simanjuntak Ganti Seragam Setelah 6 Musim Bersama Persija Jakarta

Riko Simanjuntak akhirnya berganti seragam setelah enam musim bersama Macan Kemayoran. Meski hanya berstatus pinjaman, para penggemar tentu sudah terbiasa melihat Riko berseragam Persija.

Nantinya, Riko akan menjalani peminjaman hingga akhir musim Liga 1 2024-2025. Mohamad Prapanca mengatakan keputusan meminjamkan Riko ke PSS Sleman setelah melalui pertimbangan yang matang.

“Peminjaman Riko adalah keputusan yang diambil setelah melalui diskusi panjang dengan mempertimbangkan segala aspek. Manajemen, tim pelatih, dan Riko telah menyepakati hal itu,” kata Prapanca, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (9/1/2025).