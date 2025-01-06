Respons Ruben Amorim Setelah Manchester United Tahan Liverpool 2-2 di Liga Inggris 2024-2025

RESPONS Ruben Amorim setelah Manchester United tahan Liverpool 2-2 di Liga Inggris 2024-2025. Dia mengakui Man United tampil berbeda saat melawan Liverpool.

Tentunya, ini jadi hal positif bagi Man United. Pasalnya, mereka tengah dalam posisi terpuruk sebelumnya karena terus menelan kekalahan.

1. Manchester United Beri Perlawanan Sengit ke Liverpool

Ya, Man United berhasil membawa pulang 1 poin dari markas Liverpool. Kepastian itu didapat usai mereka menahan imbang The Reds -julukan Liverpool- dengan skor 2-2.

Berlaga di Stadion Anfield, Minggu 5 Januari 2025 malam WIB, Man United yang tampil baik bahkan bisa membuka keunggulan lebih dahulu. Ialah Lisandro Martinez yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52.

Kemudian, Liverpool menyamakan kedudukan selang tujuh menit setelah itu lewat aksi Cody Gakpo. Setelah itu, Liverpool berbalik unggul usai Mohamed Salah sukses mencetak gol penalti pada menit ke-70.

Tetapi, Man United berhasil terhindar dari kekalahan berkat aksi gemilang Amad Diallo. Golnya pada menit ke-80 memastikan pertandingan berakhir imbang 2-2.