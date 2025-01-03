5 Calon Pelatih Manchester United jika Ruben Amorim Dipecat Usai Lawan Liverpool, Nomor 1 Hampir Dikalahkan Timnas Indonesia!

SEBANYAK 5 calon pelatih Manchester United jika Ruben Amorim dipecat usai melawan Liverpool akan diulas Okezone. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih Manchester United pada 11 November 2024, Ruben Amorim sudah memimpin Setan Merah dalam delapan laga Liga Inggris 2024-2025.

Dari delapan pertandingan itu, Manchester United hanya mendapatkan dua menang, satu imbang dan lima kalah. Bahkan dalam tiga laga terakhir, Manchester United selalu kalah!

Manchester United berpotensi melanjutkan tren kekalahan menjadi empat laga beruntun akhir pekan ini. Sebab, pada Minggu 5 Januari 2024 pukul 23.30 WIB, Manchester United harus tandang ke markas pemuncak klasemen Liga Inggris 2024-2025, Liverpool.

Menurut legenda Manchester United Gary Neville, nasib Ruben Amorim segera ditentukan. Jika akhirnya dipecat, beberapa nama pelatih di bawah ini berpotensi ditunjuk Manchester United sebagai suksesor Ruben Amorim.

Berikut 5 calon pelatih Manchester United jika Ruben Amorim dipecat:

5. Massimiliano Allegri





Di masa jayanya, Massimiliano Allegri pernah mengantarkan Juventus lima musim beruntun juara Liga Italia. Tak sampai di situ, ia juga membawa Juventus dua kali lolos ke final Liga Champions meski akhirnya kalah.

Pencapaian di atas menunjukan Massimiliano Allegri mengetahui cara memenangkan trofi. Namun, satu minusnya, fans Manchester United mesti rela melihat Bruno Fernandes dan kawan-kawan bermain defensif demi mendapatkan hasil positif.

4. Xavi Hernandez





Xavi Hernandez pernah membawa Al Sadd mendominasi sepakbola Qatar dan membawa Barcelona dengan skuad seadanya jawara Liga Spanyol 2022-2023. Secara kualitas, Xavi Hernandez dapat diandalkan untuk membangunkan Manchester United dari mimpi buruk.

Xavi Hernandez sudah pernah melakukannya bersama Barcelona. Ia membawa Barcelona juara Liga Spanyol di saat Blaugrana terlilit utang yang banyak hingga larangan mendatangkan pemain.