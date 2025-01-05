Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil 32 Besar Copa del Rey 2024-2025 Semalam: Barcelona Hajar Barbastro, Atletico Madrid Menang Tipis

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |06:34 WIB
Hasil 32 Besar Copa del Rey 2024-2025 Semalam: Barcelona Hajar Barbastro, Atletico Madrid Menang Tipis
Hasil 32 besar Copa del Rey 2024-2025 menampilkan kemenangan Barcelona 4-0 atas Barbatros (Foto: X/@FCBarcelona)
A
A
A

HASIL 32 besar Copa del Rey 2024-2025 semalam sudah diketahui. Barcelona menang telak 4-0 atas Barbastro sementara Atletico Madrid hanya bisa mengalahkan Marbella dengan skor 1-0.

Pertandingan Copa del Rey 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports lewat Vision+ dengan klik di sini.

Barbatros vs Barcelona (Foto: X/@FCBarcelona)

1. 9 Laga

Sebanyak sembilan pertandingan babak 32 besar Copa del Rey 2024-2025 digelar pada Sabtu 4 Januari. Di fase ini, laga akan dilanjutkan hingga extra time dan adu penalti jika berakhir imbang selama 90 menit.

Hal itu dirasakan oleh Athletic Bilbao yang baru kelar berlaga melawan Logrones, Minggu (5/1/2025) pagi WIB. Los Leones bermain 0-0 sepanjang 120 menit dan baru menang 4-3 di babak adu penalti.

2. Kejutan

Sementara itu, kejutan terjadi saat tim divisi dua (Segunda Division) Almeria menyisihkan Sevilla yang notabene berasal dari divisi teratas. Los Nervionenses takluk dengan skor telak 1-4!

Kejutan lain muncul pada laga Pontevedra vs Real Mallorca yang berakhir 3-0 untuk tuan rumah. Selain itu, klub-klub divisi teratas bisa lolos kendati dengan skor tipis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/46/3134350/simak_kisah_lamine_yamal_si_bocah_ajaib_yang_hina_real_madrid_tidak_ada_apa_apanya-spiw_large.jpg
Kisah Lamine Yamal, Bocah Ajaib 18 Tahun yang Hina Real Madrid Tak Ada Apa-apanya Lawan Barcelona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/46/3134091/barcelona_juara_copa_del_rey_2024_2025_setelah_menang_3_2_atas_real_madrid-vbd7_large.jpg
Hasil Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025: Dramatis, Blaugrana Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/46/3134088/hasil_barcelona_vs_real_madrid_di_final_copa_del_rey_2024_2025-5QsZ_large.jpg
Hasil Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025: Jual Beli Serangan, Skor Sama Kuat 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/46/3133890/real_madrid_menegaskan_siap_bermain_di_final_copa_del_rey_2024_2025-z2S4_large.jpg
Usai Protes Wasit, Real Madrid Tegaskan Siap Main di Final Copa del Rey 2024-2025 Lawan Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630811/jadwaldan-link-streaming-round-4-afc-asian-qualifiers-uea-vs-oman-timnas-indonesia-vs-irak-division-cyb.webp
JadwalÂ dan Link Streaming Round 4 AFC Asian Qualifiers: UEA vs Oman, Timnas Indonesia vs Irak diÂ VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Reaksi Erick Thohir soal Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement