Hasil 32 Besar Copa del Rey 2024-2025 Semalam: Barcelona Hajar Barbastro, Atletico Madrid Menang Tipis

HASIL 32 besar Copa del Rey 2024-2025 semalam sudah diketahui. Barcelona menang telak 4-0 atas Barbastro sementara Atletico Madrid hanya bisa mengalahkan Marbella dengan skor 1-0.

1. 9 Laga

Sebanyak sembilan pertandingan babak 32 besar Copa del Rey 2024-2025 digelar pada Sabtu 4 Januari. Di fase ini, laga akan dilanjutkan hingga extra time dan adu penalti jika berakhir imbang selama 90 menit.

Hal itu dirasakan oleh Athletic Bilbao yang baru kelar berlaga melawan Logrones, Minggu (5/1/2025) pagi WIB. Los Leones bermain 0-0 sepanjang 120 menit dan baru menang 4-3 di babak adu penalti.

2. Kejutan

Sementara itu, kejutan terjadi saat tim divisi dua (Segunda Division) Almeria menyisihkan Sevilla yang notabene berasal dari divisi teratas. Los Nervionenses takluk dengan skor telak 1-4!

Kejutan lain muncul pada laga Pontevedra vs Real Mallorca yang berakhir 3-0 untuk tuan rumah. Selain itu, klub-klub divisi teratas bisa lolos kendati dengan skor tipis.