Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal Siaran Langsung Copa del Rey 2024-2025: Ada SD Huesca vs Real Betis hingga Almeria vs Sevilla, Live di iNews Malam Ini!

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |17:16 WIB
Jadwal Siaran Langsung Copa del Rey 2024-2025: Ada SD Huesca vs Real Betis hingga Almeria vs Sevilla, Live di iNews Malam Ini!
Saksikan babak 16 besar Copa del Rey 2024-2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Copa del Rey 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru, dari SD Huesca vs Real Betis hingga Almeria vs Sevilla akan disiarkan live di iNews.

Ya, ajang Copa del Rey 2024-2025 sudah memasuki babak 16 besar. Laga-laga menarik siap tersaji, di mana kali ini sorotan tertuju pada dua pertandingan seru yang penuh gengsi, SD Huesca yang akan menjamu Real Betis di Estadio El Alcoraz, dan juga Amleria siap menghadapi Sevilla di Power Horse Stadium.

Sevilla

SD Huesca merupakan tim yang sedang berjuang untuk memperbaiki peringkat di liga domestik. Mereka akan mencoba peruntungannya melawan Real Betis.

Berdasarkan rekor head-to-head, Real Betis unggul jauh dengan 4 kemenangan. Sementara SD Huesca, mereka hanya mencatatkan 1 kemenangan, dan 1 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Meskipun demikian, laga kali ini menjadi kesempatan besar bagi Huesca untuk membalikkan keadaan. Sebab, mereka akan tampil di depan pendukungnya sendiri.

Sementara itu, perhatian juga tertuju pada Derby Andalusia yang mempertemukan Sevilla dan Almeria. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Power Horse Stadium, markas Almeria.

Kedua tim memiliki sejarah panjang persaingan yang selalu menyajikan laga panas penuh drama. Sevilla datang dengan motivasi besar untuk melangkah lebih jauh di Copa del Rey.

Sebagai salah satu tim dengan tradisi kuat di sepakbola Spanyol, Sevilla tidak ingin kehilangan kesempatan meraih trofi musim ini. Namun, Almeria juga bukan lawan yang bisa diremehkan, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Almeria harus mampu mengatasi tekanan dari pemain-pemain berpengalaman Sevilla yang selalu tampil tangguh di laga-laga besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/46/3134350/simak_kisah_lamine_yamal_si_bocah_ajaib_yang_hina_real_madrid_tidak_ada_apa_apanya-spiw_large.jpg
Kisah Lamine Yamal, Bocah Ajaib 18 Tahun yang Hina Real Madrid Tak Ada Apa-apanya Lawan Barcelona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/46/3134091/barcelona_juara_copa_del_rey_2024_2025_setelah_menang_3_2_atas_real_madrid-vbd7_large.jpg
Hasil Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025: Dramatis, Blaugrana Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/46/3134088/hasil_barcelona_vs_real_madrid_di_final_copa_del_rey_2024_2025-5QsZ_large.jpg
Hasil Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025: Jual Beli Serangan, Skor Sama Kuat 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/46/3133890/real_madrid_menegaskan_siap_bermain_di_final_copa_del_rey_2024_2025-z2S4_large.jpg
Usai Protes Wasit, Real Madrid Tegaskan Siap Main di Final Copa del Rey 2024-2025 Lawan Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630507/pbsi-dan-perada-swara-productionsjalin-kerja-samauntuk-gelarkejuaraan-bulu-tangkis-internasional-dan-nasional-2026-fzg.webp
PBSI dan Perada Swara ProductionsÂ Jalin Kerja SamaÂ untuk GelarÂ Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional dan Nasional 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/shin_tae_yong.jpg
Baru 65 Hari! Shin Tae Yong Dipecat Ulsan Hyundai, Komentarnya Bikin Nyesek
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement