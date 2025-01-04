Jadwal Siaran Langsung Copa del Rey 2024-2025: Ada SD Huesca vs Real Betis hingga Almeria vs Sevilla, Live di iNews Malam Ini!

JADWAL siaran langsung Copa del Rey 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru, dari SD Huesca vs Real Betis hingga Almeria vs Sevilla akan disiarkan live di iNews.

Ya, ajang Copa del Rey 2024-2025 sudah memasuki babak 16 besar. Laga-laga menarik siap tersaji, di mana kali ini sorotan tertuju pada dua pertandingan seru yang penuh gengsi, SD Huesca yang akan menjamu Real Betis di Estadio El Alcoraz, dan juga Amleria siap menghadapi Sevilla di Power Horse Stadium.

SD Huesca merupakan tim yang sedang berjuang untuk memperbaiki peringkat di liga domestik. Mereka akan mencoba peruntungannya melawan Real Betis.

Berdasarkan rekor head-to-head, Real Betis unggul jauh dengan 4 kemenangan. Sementara SD Huesca, mereka hanya mencatatkan 1 kemenangan, dan 1 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Meskipun demikian, laga kali ini menjadi kesempatan besar bagi Huesca untuk membalikkan keadaan. Sebab, mereka akan tampil di depan pendukungnya sendiri.

Sementara itu, perhatian juga tertuju pada Derby Andalusia yang mempertemukan Sevilla dan Almeria. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Power Horse Stadium, markas Almeria.

Kedua tim memiliki sejarah panjang persaingan yang selalu menyajikan laga panas penuh drama. Sevilla datang dengan motivasi besar untuk melangkah lebih jauh di Copa del Rey.

Sebagai salah satu tim dengan tradisi kuat di sepakbola Spanyol, Sevilla tidak ingin kehilangan kesempatan meraih trofi musim ini. Namun, Almeria juga bukan lawan yang bisa diremehkan, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Almeria harus mampu mengatasi tekanan dari pemain-pemain berpengalaman Sevilla yang selalu tampil tangguh di laga-laga besar.