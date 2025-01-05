Hasil Liga Inggris 2024-2025: Manchester City vs West Ham United 4-1, Crystal Palace vs Chelsea 1-1!

SEJUMLAH laga lanjutan pekan ke-20 Liga Inggris 2024-2025 bergulir pada Sabtu, (4/1/2025) malam WIB. Manchester City yang awal pekan ini menang 2-0 atas Leicester City, kembali melanjutkan tren positif.

Menjamu West Ham United di Stadion Etihad, The Citizens -julukan Manchester City- menang 4-1! Gol-gol Manchester City dalam laga ini dilesakkan Vladimir Coufal (bunuh diri) pada menit ke-10, Erling Haaland (42’ dan 55’) dan Phil Foden (58’). Sementara itu, gol tunggal West Ham United dicetak Nikclas Fullkrug di menit 71.

Erling Haaland cetak 2 gol ke gawang West Ham United. (Foto: Laman resmi Manchester City)

Berkat kemenangan ini, Manchester Biru naik ke posisi enam dengan 34 angka. Namun, butuh usaha ekstra bagi mereka mengejar Liverpool sang pemuncak klasemen. Selain kini masih terpaut 11 angka, Liverpool juga memiliki dua pertandingan yang belum dimainkan.

Lanjut ke laga lain yang mempertemukan Crystal Palace vs Chelsea. Hasilnya, The Blues -julukan Chelsea- ditahan Crystal Palace 1-1.

Gol Cole Palmer di menit 14 disamakan oleh Jean-Philippe Mateta (82’). Tambahan satu poin belum membuat Chelsea beranjak dari posisi empat klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 36 angka.

Di laga lain, Bournemouth mencetak kemenangan penting saat menjamu Everton. The Cherries -julukan Bournemouth- menang 1-0 via gol yang dicetak David Brooks di menit 77.