Hasil Tottenham Hotspur vs Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025: Kena Comeback, Son Heung-min Cs Tumbang 1-2!

HASIL Tottenham Hotspur vs Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- tumbang dengan skor 1-2.

Laga Tottenham Hotspur vs Newcastle United digelar di Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Sabtu (4/1/2025) malam WIB. Tottenham sejatinya unggul lebih dahulu via gol Dominic Solanke (4’). Tapi kemudian, mereka kena comeback Newcastle United yang membalas 2 gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tottenham membuka laga dengan begitu apik. Pertandingan baru berjalan empat menit, tuan rumah sudah bisa membuka keunggulan.

Ialah Dominic Solanke yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Pedro Porro. Tottenham unggul 1-0.

Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan 2 menit. Newcastle berhasil menyamakan kedudukan usai tendangan Anthony Gordon tak mampu dihalau Brandon Austin. Skor imbang 1-1.

Laga berjalan makin sengit setelah itu. Jual beli serangan terus terjadi, tetapi akhirnya Newcastle tampil lebih tangguh. Mereka bisa membalikkan keadaan usai Alexander Isak mencetak gol pada menit ke-38. Skor bertahan hingga akhir babak pertama.