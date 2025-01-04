Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Tottenham Hotspur vs Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025: Kena Comeback, Son Heung-min Cs Tumbang 1-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |21:33 WIB
Hasil Tottenham Hotspur vs Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025: Kena Comeback, Son Heung-min Cs Tumbang 1-2!
Laga Tottenham Hotspur vs Newcastle United. (Foto: Tottenham Hotspur)
A
A
A

HASIL Tottenham Hotspur vs Newcastle United di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- tumbang dengan skor 1-2.

Laga Tottenham Hotspur vs Newcastle United digelar di Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Sabtu (4/1/2025) malam WIB. Tottenham sejatinya unggul lebih dahulu via gol Dominic Solanke (4’). Tapi kemudian, mereka kena comeback Newcastle United yang membalas 2 gol.

Tottenham Hotspur vs Newcastle United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tottenham membuka laga dengan begitu apik. Pertandingan baru berjalan empat menit, tuan rumah sudah bisa membuka keunggulan.

Ialah Dominic Solanke yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Pedro Porro. Tottenham unggul 1-0.

Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan 2 menit. Newcastle berhasil menyamakan kedudukan usai tendangan Anthony Gordon tak mampu dihalau Brandon Austin. Skor imbang 1-1.

Laga berjalan makin sengit setelah itu. Jual beli serangan terus terjadi, tetapi akhirnya Newcastle tampil lebih tangguh. Mereka bisa membalikkan keadaan usai Alexander Isak mencetak gol pada menit ke-38. Skor bertahan hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/50/1630805/kisah-juan-carlos-gomez-black-panther-dari-kuba-yang-jadi-raja-tinju-jerman-ore.webp
Kisah Juan Carlos Gomez, Black Panther dari Kuba yang Jadi Raja Tinju Jerman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/27/joey_pelupessy.jpg
Pengamat Sebut Lini Tengah Timnas Indonesia Lemah! Kluivert Kena Semprot
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement