2 pemain keturunan ini blak-blakan kepincut bela Timnas Indonesia tapi terhalang regulasi FIFA. Salah satunya adalah pemain yang membela klub di Liga Inggris.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini mengalami peningkatan prestasi yang sangat signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Salah satu kunci keberhasilan juru taktik asal Korea Selatan itu adalah hadirnya para pemain naturalisasi.

Usut punya usut, belasan pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi ini mengundang decak kagum dari pemain keturunan lain. Mereka pun akhirnya kepincut untuk berseragam merah putih.

Sayangnya, beberapa dari mereka dipastikan tidak akan dapat membela Timnas Indonesia. Alasannya karena mereka terbentur regulasi FIFA yang memaksa mereka mengubur mimpi membela skuad Garuda. Lantas siapa saja pemain tersebut?

Berikut 2 pemain keturunan ini blak-blakan kepincut bela Timnas Indonesia tapi terhalang regulasi FIFA:

2. Ryan Flamingo





Pemain PSV Eindhoven, Ryan Flamingo, mengungkapkan ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Hal tersebut ia utarakan dalam sebuah unggahan media asal Belanda, Voetbal Primeur.

Namun rupanya, darah Indonesia Ryan ini berasal dari sang buyut. Sedangkan dalam aturan FIFA, darah keturunan maksimal seorang pemain bisa menjalani naturalisasi adalah dari sang kakek atau nenek.