Di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan disiarkan live di RCTI itu akan berlangsung pada sore hari.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan bergantian bertandang ke markas Australia.

1. Kans Timnas Indonesia Tembus Putaran Final Piala Dunia 2026

Kemenangan tentunya jadi target pasukan Shin Tae-yong. Pasalnya, mereka bertekad menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Asa skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026 memang masih terbuka lebar. Sebab, mereka masih bertengger di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup C dengan 6 poin.

Jay Idzes cs hanya terpaut 1 angka saja dari Australia yang ada di posisi kedua. Tak ayal, jika bisa meraih kemenangan, Timnas Indonesia bisa mendepak Australia dari posisi kedua di klasemen Grup C.

2. Asnawi Mangkualam Optimis

Para pemain Timnas Indonesia sendiri optimistis bisa membawa timnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Salah satunya disampaikan Asnawi Mangkualam.

“Tujuan kami bisa melesat ranking 100 FIFA, itu yang kami inginkan,” buka Asnawi, dikutip dari kanal Youtube Thairath, Sabtu (4/1/2025).

“Kami ingin melaju ke Piala Dunia 2026, kita bisa masuk dan kita coba untuk lolos karena kita punya jalan yang bagus,” ungkap pemain FC Port itu.