Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |17:52 WIB
Di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan disiarkan live di RCTI itu akan berlangsung pada sore hari.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan bergantian bertandang ke markas Australia.

Timnas Indonesia

1. Kans Timnas Indonesia Tembus Putaran Final Piala Dunia 2026

Kemenangan tentunya jadi target pasukan Shin Tae-yong. Pasalnya, mereka bertekad menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Asa skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026 memang masih terbuka lebar. Sebab, mereka masih bertengger di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup C dengan 6 poin.

Jay Idzes cs hanya terpaut 1 angka saja dari Australia yang ada di posisi kedua. Tak ayal, jika bisa meraih kemenangan, Timnas Indonesia bisa mendepak Australia dari posisi kedua di klasemen Grup C.

2. Asnawi Mangkualam Optimis

Para pemain Timnas Indonesia sendiri optimistis bisa membawa timnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Salah satunya disampaikan Asnawi Mangkualam.

“Tujuan kami bisa melesat ranking 100 FIFA, itu yang kami inginkan,” buka Asnawi, dikutip dari kanal Youtube Thairath, Sabtu (4/1/2025).

“Kami ingin melaju ke Piala Dunia 2026, kita bisa masuk dan kita coba untuk lolos karena kita punya jalan yang bagus,” ungkap pemain FC Port itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175724/ranking_fifa_timnas_malaysia_resmi_melewati_timnas_indonesia_setelah_menang_1_0_atas_laos_malaysiant-ofjO_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Malaysia Salip Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 3-0 atas Laos di Kualifikasi Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175664/justin_hubner_minta_maaf_setelah_membuat_gaduh_kelar_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_justinhubner5-5isj_large.jpg
Bikin Gaduh Setelah Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi, Justin Hubner: Saya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175658/patrick_kluivert_siap_antar_timnas_indonesia_menang_atas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_afc-HQm4_large.jpg
Patrick Kluivert Cetak Sejarah Bikin Timnas Indonesia Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175592/timnas_indonesia_era_patrick_kluivert_sering_cetak_gol_via_eksekusi_penalti_pssi-jXE2_large.jpg
Timnas Indonesia Era Patrick Kluivert Dominan Cetak Gol Penalti ketimbang Open Play di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630411/skenario-timnas-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-usai-kalah-dari-arab-saudi-ket.webp
Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 usai Kalah dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement