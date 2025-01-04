Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bahagia, Jairo Riedewald Tiba di Indonesia pada Januari 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |07:52 WIB
Shin Tae-yong bahagia jika Jairo Riedewald memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong dijamin bahagia jika Jairo Riedewald benar menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam waktu dekat. Sebab, jika Jairo Riedewald bisa memperkuat Timnas Indonesia, lini tengah skuad Garuda menjadi kuat.

Akun Instagram yang pertama kali membocorkan adanya ketertarikan Jairo Riedewald membela Timnas Indonesia, @pemainketurunan.id, membuat unggahan semalam. Akun ini mengunggah foto Thom Haye sambil menulis caption “Teman saya segera datang”.

1. Jairo Riedewald Segera Mendarat di Indonesia?

Kode Jairo Riedewald segera gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pemainketurunan.id)

Kode Jairo Riedewald segera gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pemainketurunan.id)

Dalam foto itu juga terlihat Thom Haye memegang sebuah bingkai foto yang berisikan sosok Jairo Riedewald. Apakah ini pertanda Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada Januari 2025 atau selambat-lambatnya Maret 2025?

Jika Jairo Riedewald datang bulan ini, gelandang 28 tahun ini berpeluang mengambil sumpah WNI bareng Ole Romeny pada Februari atau Maret 2025. Alhasil, gelandang Royal Antwerp ini bisa ambil bagian saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025.

Andai bulan ini belum datang dan baru mendarat di Indonesia pada Maret 2025, Jairo Riedewald harus bersabar menjalani debut bersama skuad Garuda. Ia paling cepat akan debut saat Timnas Indonesia menjamu China dan tandang ke markas Jepang di matchday sembilan dan 10 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni 2025.

Melihat skuad Timnas Indonesia saat ini, keberadaan Jairo Riedewald sangat dibutuhkan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald bakal diduetkan dengan Thom Haye di lini sentral.

