HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

9 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2025, Nomor 1 Kevin Diks!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |06:14 WIB
9 Pemain <i>Abroad</i> Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2025, Nomor 1 Kevin Diks!
Sembilan pemain abroad Timnas Indonesia akan habis kontrak pada 2025 termasuk Thom Haye, Kevin Diks, dan Maarten Paes (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT sembilan pemain abroad Timnas Indonesia yang habis kontrak pada 2025. Salah satunya jelas adalah Kevin Diks.

Para pemain ini terikat kontrak hingga 30 Juni 2025. Alhasil, dalam kurun enam bulan lagi, mereka bisa pergi dengan status bebas transfer.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Lantas, siapa saja sembilan pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

9 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2025

9. Ronaldo Kwateh

Ronaldo Kwateh

Pemain satu ini hanya menandatangani kontrak singkat bersama Muangthong United pada pertengahan 2024. Ronaldo pun akan habis kontrak pada 30 Juni 2025.

8. Saddil Ramdani

Saddil Ramdani

Pemain satu ini akan habis kontrak bersama Sabah FC pada 31 Mei 2025. Besar kemungkinan ini akan jadi musim terakhir Saddil bersama The Rhinos di Malaysia.

7. Elkan Baggott

Elkan Baggott

Pemain satu ini akan habis kontrak di Ipswich Town pada 30 Juni 2025. Sementara, Baggott juga tengah dipinjamkan ke Blackpool FC yang masanya akan berakhir pada 31 Mei 2025.

6. Maarten Paes

Maarten Paes

Kontrak kiper berpostur jangkung ini akan habis pada 30 Desember 2025. Namun, pada musim panas nanti, Paes sudah bebas menjalin komunikasi dengan klub lain jika ada yang berminat.

Halaman:
1 2 3
      
