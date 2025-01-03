Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Ariotedjo Angkat Bicara Isu Shin Tae-yong Dipecat dari Timnas Indonesia: Kita Tunggu Keputusan PSSI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |22:20 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Angkat Bicara Isu Shin Tae-yong Dipecat dari Timnas Indonesia: Kita Tunggu Keputusan PSSI
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, ikut angkat bicara soal isu Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dito mengatakan bahwa itu semua adalah keputusan dari PSSI.

Masa depan Shin Tae-yong di kursi pelatih Timnas Indonesia memang tengah diterpa rumor tak sedap. Isu makin menguat usai Timnas Indonesia tersisih di babak penyisihan grup Piala AFF 2024.

Dito Ariotedjo

1. Media Italia Ikut Beri Sorotan

Awal mula isu Shin Tae-yong akan didepak muncul dari media Italia, Tuttosport. Dalam artikelnya, Tuttosport menyarankan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk mengganti juru taktik asal Korea Selatan itu dengan sosok pelatih Eropa.

Sebab, Shin Tae-yong dinilai tidak cocok karena hanya berfokus pada latihan fisik. Media tersebut menilai kalau sosok pelatih Eropa dirasa akan ideal dengan Timnas Indonesia yang saat ini dihuni oleh banyak pemain Eropa, tepatnya pemain keturunan Belanda.

Isu tersebut cukup membuat heboh pencinta Timnas Indonesia. Mengingat, Shin Tae-yong telah sukses membawa Skuad Garuda mencapai banyak sejarah. Salah satunya beraksi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

2. Menpora Baru Bertemu Erick Thohir

Kendati begitu, PSSI sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah itu. Sementara, Menpora Dito baru-baru ini bersua dengan Erick Thohir. Selain membahas terkait sinergi Kemenpora dengan Kementerian BUMN, keduanya juga membahas soal Timnas Indonesia.

Ketika disinggung mengenai spekulasi Shin Tae-yong, dia memilih untuk menunggu keputusan PSSI. Yang dia ketahui, PSSI telah melakukan rapat komite eksekutif (Exco) terkait Timnas Indonesia. Hanya saja, dia tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat tersebut.

"Kita tunggu keputusan PSSI, setahu saya tadi malam lanjut rapat Exco, mungkin ada pembahasan mengenai timnas yg lebih spesifik disana," kata Menpora Dito saat dihubungi awak media, Jumat (3/1/2025).

