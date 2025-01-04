Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF 2024: Dikalahkan Timnas Vietnam, Masatada Ishii Kesal Timnas Thailand Sempat Buat Kesalahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |02:07 WIB
Final Piala AFF 2024: Dikalahkan Timnas Vietnam, Masatada Ishii Kesal Timnas Thailand Sempat Buat Kesalahan
Masatada Ishii kesal anak asuhnya bikin kesalahan fatal di laga final Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

VIET TRI – Pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii, menyesalkan anak asuhnya membuat kesalahan dalam laga leg I Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024/AFF 2024) melawan Timnas Vietnam. Hal itu berakibat kekalahan di leg I.

Thailand menelan kekalahan dari Vietnam 1-2 di leg pertama final Piala AFF 2024. Pertandingan itu berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB.

Timnas Thailand

1. Pencetak Gol

Bermain di kandang lawan, Tim Gajah Perang tak bisa menahan amukan striker naturalisasi Timnas Vietnam Nguyen Xuan Son. Pemain kelahiran Brasil itu sukses mencetak dua gol pada menit 59, dan 73.

Thailand hanya mampu membalaskan satu gol lewat tandukkan Chalermsak Aukkee (83’). Kekalahan ini membuat tim tamu harus bekerja ekstra keras pada leg kedua final Piala AFF 2024.

2. Pujian

Usai laga, Ishii memuji performa luar biasa dari Xuan Son. Akan tetapi menurutnya, dua gol yang berhasil diciptakan oleh pemain bernama asli Rafaelson itu tak akan terjadi jika Thailand bermain disiplin.

“Nguyen Xuan Son adalah striker yang sangat bagus,” ujar Ishii dikutip dari Bongdaplus, Sabtu (4/1/2025).

“Tapi dia mungkin tidak akan bisa mencetak gol seperti itu, jika para pemain saya tidak melakukan beberapa kesalahan,” tambah pria asal Jepang itu.

Halaman:
1 2
      
