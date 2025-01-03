Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Langsung Minta Didoakan Setelah Media Italia Sebut Timnas Indonesia Akan Ganti Pelatih

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |11:39 WIB
Shin Tae-yong Langsung Minta Didoakan Setelah Media Italia Sebut Timnas Indonesia Akan Ganti Pelatih
Shin Tae-yong minta didoakan setelah media Italia sebut Timnas Indonesia akan ganti pelatih. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MEDIA Italia, Tuttosport, membuat spekulasi bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berniat mengganti pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Tuttosport menulis pelatih baru Timnas Indonesia diharapkan tiba sebelum Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 20 Maret 2025.

“Erick Thohir ingin mendatangkan pelatih asal Eropa untuk memberikan gebrakan. Pelatih anyar ini diharapkan sudah memimpin Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Erick Thohir sangat berambisi meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia,” tulis Tuttosport pada Senin, 30 Desember 2024.

Tuttosport sebut Erick Thohir ingin ganti Shin Tae-yong. (Foto: Tuttosport)

Tuttosport sebut Erick Thohir ingin ganti Shin Tae-yong. (Foto: Tuttosport)

1. Shin Tae-yong Minta Didoakan

Dua hari berselang atau tepatnya pada Rabu 1 Januari 2025, Shin Tae-yong memanjatkan doa. Dalam unggahannya di Instagram, @shintaeyong7777, berharap di tahun 2025 semua followers-nya bisa semakin bahagia dan sukses. Ia juga meminta doa agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

Shin Tae-yong minta didoakan agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Shin Tae-yong minta didoakan agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

“Selamat tahun baru semuanya. Semoga semuanya bisa jaga kesehatan, lebih bahagia dan sukses di tahun 2025. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke World Cup,” tulis Shin Tae-yong di akun Instagram-nya, @shintaeyong7777.

Satu yang pasti, apa yang telah diberikan Shin Tae-yong kepada publik sepakbola Tanah Air layak diapresiasi. Shin Tae-yong rela kehilangan waktu bersama keluarganya di Korea Selatan demi memajukan sepakbola Tanah Air.

Berkat bantuan program yang jelas dari PSSI,  Shin Tae-yong pelan-pelan mengantarkan Timnas Indonesia mulai bersaing di level Asia. Bukti mudahnya adalah lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 dan 2027 plus babak ketiga Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
