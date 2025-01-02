Masyarakat Indonesia Minta Diterapkan Libur Nasional di Setiap Laga Timnas Indonesia jika Lolos Piala Dunia 2026

MASYARAKAT Indonesia minta diterapkan libur nasional di setiap laga Timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Permintaan ini diajukan karena laga-laga Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 kemungkinan digelar pagi hari, atau ketika masyarakat sedang beraktivitas seperti bekerja atau sekolah.

“Kalau Indonesia lolos Piala Dunia 2026, setiap pertandingan libur nasional lah. Kalau kerja enggak bisa nonton soalnya,” kata akun TikTok @chatjepang99, mengomentari unggahan akun @timnas6_6sports0 soal regulasi Piala Dunia 2026.

1. Piala Dunia 2026 Digelar di 3 Negara Berbeda

Piala Dunia 2026 rencananya digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara berbeda, yakni Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Berhubung turnamen diadakan di wilayah Amerika Utara, perbedaan waktunya dengan Indonesia sangat Jomplang.

(MetLife Stadium, salah satu venue Piala Dunia 2026 yang berada di Kota New York, Amerika Serikat)

Ambil contoh Jarak waktu antara Jakarta (Waktu Indonesia Barat) dengan New York, kota yang menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026 (MetLife Stadium). Jarak waktu antara WIB dan New York adalah 12 jam!

Semisal pertandingan digelar pada Rabu 11 Juni 2026 pukul 19.00 waktu New York, di Indonesia sudah masuk hari Kamis 12 Juni 2026 pukul 07.00 WIB. Karena itulah, netizen di atas meminta adanya libur nasional tiap kali Timnas Indonesia menjalani laga Piala Dunia 2026 (jika lolos).

Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Peluang skuad asuhan Shin Tae-yong ambil bagian di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar.