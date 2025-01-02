Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Italia: Pelatih Baru Timnas Indonesia Datang Sebelum Maret 2025

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |14:47 WIB
Media Italia: Pelatih Baru Timnas Indonesia Datang Sebelum Maret 2025
Timnas Indonesia disebut media Italia akan memiliki pelatih baru sebelum Maret 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Italia, Tuttosport, membuat rumor yang mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berniat mengganti pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong ke juru taktik asal Eropa. Menurut Tuttosport, hal itu akan dilakukan Erick Thohir untuk membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

Masih menurut sumber yang sama, pelatih anyar diharapkan datang sebelum Maret 2025. Sebab, pada 20 dan 25 Maret 2025, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Erick Thohir disebut Tuttosport ingin ganti pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Tuttosport)

Erick Thohir disebut Tuttosport ingin ganti pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Tuttosport)

1. Pelatih Baru Disebut Gabung Sebelum Maret 2025

“Thohir ingin Piala Dunia: Pelatih Eropa untuk Indonesia,” tulis Tuttosport dalam judul artikel yang mereka buat, Okezone mengutipnya pada Kamis, (2/1/2025).

“Pelatih saat ini yang berasal dari Korea Selatan, Shin Tae-yong, dinilai terlalu fokus kepada aspek fisik sehingga dianggap tak lagi memuaskan. Pelatih baru yang kemungkinan dipilih berasal dari Eropa dan diharapkan mulai bertugas sebelum laga menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025,” lanjut Tuttosport.

Setelah Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024, ada desakan dari segelintir netizen agar Shin Tae-yong dipecat dari pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dinilai sering memandang remeh, termasuk soal penggunaan pemain muda di Piala AFF 2024 dan salah memasang starter saat menghadapi China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Terlepas dari rumor di atas, kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia masih berlaku hingga 2027. Shin Tae-yong pun masih dalam trek tepat untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
