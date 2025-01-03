Rafael Struick Cetak Gol di Laga Brisbane Roar vs Central Coast Mariners di Liga Australia 2024-2025 Sore Ini?

RAFAEL Struick mencetak gol di laga Brisbane Roar vs Central Coast Mariners di lanjutan Liga Australia 2024-2025 yang berlangsung Jumat, (3/1/2025) pukul 15.35 WIB? Pesepakbola 21 tahun ini rutin mendapatkan menit tampil bersama sang tim anyar.

Dari sembilan laga yang dijalani Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025, Rafael Struick hanya dua kali absen. Rafael Struick pun absen karena memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

1. Rafael Struick Rutin Main

(Rafael Struick sudah 7 kali main di Liga Australia 2024-2025)

Ketika berada dalam skuad, Rafael Struick selalu dimainkan sang pelatih. Terbaru, Rafael Struick yang baru kembali dari ajang Piala AFF 2024 bermain lima menit saat Brisbane Roar kalah 0-1 dari Western United di pekan ke-10 Liga Australia 2024-2025, Sabtu 29 Desember 2024 malam WIB.

Sejauh ini atau setelah mencatatkan tujuh penampilan, Rafael Struick mencetak satu gol. Satu-satunya gol tercipta ketika Brisbane Roar kalah dramatis 2-3 dari Sydney FC di pekan kedua Liga Australia 2024-2025.

Gol dari Rafael Struick dibutuhkan untuk membantu Brisbane Roar bangkit. Dari 13 kontestan Liga Australia 2024-2025, hanya Brisbane Roar yang belum mencetak kemenangan.

Dari sembilan laga, klub yang dimiliki keluarga Bakrie ini hanya mendapatkan dua angka, hasil dua imbang dan tujuh kalah. Alhasil, Brisbane Roar duduk di posisi juru kunci, terpaut 21 poin dari Auckland FC di puncak klasemen.