Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Merana, Makin Ditinggalkan Timnas Vietnam!

Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 130 dunia. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Jumat (3/1/2025) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia masih menempati peringkat 130 dunia, sesuai rilis peringkat terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, 19 Desember 2024.

Dalam rilis FIFA saat itu, Timnas Indonesia turun lima peringkat dari posisi 125 ke 130 dunia karena hancur lebur di Piala AFF 2024. Efek menurunkan para pemain muda, skuad Garuda ditahan Laos 3-3, serta dipermalukan Vietnam dan Filipina 0-1.

1. Makin Ditinggalkan Timnas Vietnam

(Timnas Vietnam kini menempati peringkat 112 dunia)

Di sisi lain, Timnas Vietnam yang menjadi lawan Timnas Indonesia di Grup B Piala AFF 2024 terus mengalami perbaikan posisi di ranking FIFA. Sebelum Piala AFF 2024 bergulir, Timnas Vietnam menempati peringkat 116 dunia.

Sekarang atau setelah mencatatkan enam menang dan satu imbang dari tujuh laga yang dijalani di Piala AFF 2024, skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- melesat empat peringkat!

Skuad asuhan Kim Sang-sik ini naik dari peringkat 116 ke 112 dunia. Terbaru, Timnas Vietnam mendapatkan tambahan 2,79 poin di ranking FIFA setelah menang 2-1 atas Thailand di leg I final Piala AFF 2024, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB.

Bermodalkan penyerang naturalisasi asal Brasil, Nguyen Xuan Son, Timnas Vietnam memiliki kapasitas untuk keluar sebagai juara turnamen yang kini memiliki nama resmi ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 tersebut.