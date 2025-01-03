Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Merana, Makin Ditinggalkan Timnas Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |05:36 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Merana, Makin Ditinggalkan Timnas Vietnam!
Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 130 dunia. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Jumat (3/1/2025) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia masih menempati peringkat 130 dunia, sesuai rilis peringkat terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, 19 Desember 2024.

Dalam rilis FIFA saat itu, Timnas Indonesia turun lima peringkat dari posisi 125 ke 130 dunia karena hancur lebur di Piala AFF 2024. Efek menurunkan para pemain muda, skuad Garuda ditahan Laos 3-3, serta dipermalukan Vietnam dan Filipina 0-1.

1. Makin Ditinggalkan Timnas Vietnam

Timnas Vietnam kini menempati peringkat 112 dunia

(Timnas Vietnam kini menempati peringkat 112 dunia)

Di sisi lain, Timnas Vietnam yang menjadi lawan Timnas Indonesia di Grup B Piala AFF 2024 terus mengalami perbaikan posisi di ranking FIFA. Sebelum Piala AFF 2024 bergulir, Timnas Vietnam menempati peringkat 116 dunia.

Sekarang atau setelah mencatatkan enam menang dan satu imbang dari tujuh laga yang dijalani di Piala AFF 2024, skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- melesat empat peringkat!

Skuad asuhan Kim Sang-sik ini naik dari peringkat 116 ke 112 dunia. Terbaru, Timnas Vietnam mendapatkan tambahan 2,79 poin di ranking FIFA setelah menang 2-1 atas Thailand di leg I final Piala AFF 2024, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB.

Bermodalkan penyerang naturalisasi asal Brasil, Nguyen Xuan Son, Timnas Vietnam memiliki kapasitas untuk keluar sebagai juara turnamen yang kini memiliki nama resmi ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175497/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-Vyf4_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Sengit, Skuad Garuda Kalah Tipis 2-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175496/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_setelah_kalah_2_3_dari_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_saudinten-V9Dv_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 2-3 dari Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Merosot Tajam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175495/timans_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-peYT_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Feras Alburaikan Cetak Gol Lagi, Skuad Garuda Makin Tertinggal 1-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175493/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-T8ow_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Sempat Unggul, Skuad Garuda Kini Tertinggal 1-2!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629837/pengamat-sebut-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-sudah-dibeli-arab-saudi-dan-qatar-bli.jpg
Pengamat Sebut Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement