Hasil Timnas Vietnam vs Thailand di Leg I Final Piala AFF 2024: Nguyen Xuan Son Menggila, The Golden Star Warriors Menang 2-1!

HASIL Timnas Vietnam vs Thailand di leg I final Piala AFF 2024 sudah diketahui. The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Vietnam vs Thailand digelar di Stadion Viet Tri, Viet Tri, Kamis (2/1/2025) malam WIB. Tetapi, Vietnam akhirnya bisa tampil lebih apik. Mereka menang berkat brace alias dua gol yang dicetak Nguyen Xuan Son (59’ dan 73’). Gol semata wayang Thailand sendiri dicetak Chalermsak Aukkee (83’).

Hasil ini membuat duel di leg II final Piala AFF 2024 dipastikan berjalan lebih seru nan sengit. Laga itu sendiri akan digelar di Rajamangala National Stadium, Bangkok, Thailand, pada Minggu 5 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Ancaman berbahaya langsung datang ke gawang Thailand pada menit ketiga. Berawal dari tendangan bebas dari sisi kanan gawang, bola berhasil disambut dengan mudah oleh Bui Vi Hao yang melanjutkannya dengan sundulan. Tetapi, bola masih melambung tipis dari gawang Thailand.

Vietnam makin intens tebar ancaman. Selang semenit kemudian saja, Nguyen Xuan Son dapat peluang emas. Dia pun melepaskan tendangan keras ke gawang Thailand, tetapi bola masih bisa dihalau Patiwat Khammai dengan kakinya.

Thailand tak tinggal diam digempur serangan oleh tim tuan rumah. Sesekali mereka melancarkan serangan balik cepat. Salah satunya dilakukan pada menit ke-14 via aksi Ekanit Panya. Sayangnya, bola masih bisa dihalau kiper Vietnam.

Setelah itu, jual beli serangan terus terjadi. Tetapi, solidnya lini pertahanan kedua tim dan juga penyelamatan ciamik yang terus dilakukan penjaga gawang membuat belum ada gol yang kunjung tercipta. Skor 0-0 pun bertahan hingga akhir laga babak pertama.