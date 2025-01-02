Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Madam Pang Optimistis Timnas Thailand Juara Piala AFF 2024: Jadilah Tim Pertama yang Menang Turnamen 3 Kali Beruntun!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |14:32 WIB
Madam Pang Optimistis Timnas Thailand Juara Piala AFF 2024: Jadilah Tim Pertama yang Menang Turnamen 3 Kali Beruntun!
Madam Pang optimistis Timnas Thailand juara Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@panglamsam)
PRESIDEN Federasi Sepakbola Thailand (FAT), Nualphan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, optimistis Timnas Thailand akan juara Piala AFF 2024. Madam Pang ingin Thailand cetak sejarah di turnamen itu.

Timnas Thailand akan berhadapan dengan Vietnam di final Piala AFF 2024. Kedua tim itu akan saling sikut dalam pertandingan dua leg yang digelar dengan format kandang-tandang pada 2 dan 5 Januari 2025.

Timnas Thailand

Tim Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- akan terlebih dulu melawat ke Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri. Kemudian, mereka akan menjamu The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- di Rajamangala Stadium, Bangkok, Thailand.

1. Berpeluang Sabet Gelar Juara 3 Kali Beruntun

Madam Pang yakin betul Timnas Thailand bisa mengatasi perlawanan Vietnam. Dia berharap, pasukan Masatada Ishii bisa merebut trofi kedelapan sekaligus ketiga berturut-turut di turnamen Piala AFF.

“Berjuang untuk kejuaraan Piala AFF ke-8 dan jadilah tim pertama yang memenangkan turnamen 3 kali berturut-turut!,” tegas Madam Pang dikutip dari The Thao 247, Kamis (2/1/2025).

“Pertandingan impian! Final impian! Tinggal 2 langkah lagi, saya yakin kita bisa melakukannya!” sambungnya.

