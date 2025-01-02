Jelang Final Piala AFF 2024, Bek Timnas Thailand Ejek dan Remehkan Bintang Vietnam

VIET TRI - Perang urat syaraf alias psywar semakin kencang antara Tim Nasional (Timnas) Vietnam dan Thailand jelang laga leg I final Piala AFF 2024. Terbaru, bek Timnas Thailand, Chalermsak Aukkee mengejek dan meremehkan bintang Vietnam, Nguyen Xuan Son.

Usai bungkam Filipina secara dramatis di semifinal, Thailand pun kini dihadapkan dengan lawan berat di partai final Piala AFF 2024. Gajah Perang akan bermain sebagai tim tamu terlebih dahulu dengan bertandang ke markas Vietnam di Viet Tri Stadium pada Kamis (2/1/2025) pukul 20.00 WIB.

BACA JUGA: Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Vietnam vs Thailand di Final Piala AFF 2024 Malam Ini

1. Psywar Dimulai dengan Remehkan Pemain Lawan

Vietnam jelas bukan lawan yang mudah. Performa tim arahan Kim Sang Sik itu juga terbilang apik selama gelaran tersebut. Terlebih, mereka memiliki senjata baru yakni sosok Xuan Son yang telah mengemas lima gol dari tiga penampilannya.

Meski begitu, Aukkee sama sekali tidak risau dengan sosok Xuan Son. Rekan setim Asnawi Mangkualam di Port FC ini justru melempar komentar cukup pedas untuk striker naturalisasi Vietnam tersebut.

“Siapa dia? Apakah dia benar-benar kuat? Biarkan Son bertanding dengan Jonathan Khemdee. Saya yakin Khemdee jauh lebih tangguh,” ucap Aukkee, dilansir dari Bongda 24h, Rabu (1/1/2025).

Lebih lanjut, Aukkee menegaskan kalau skuad Gajah Perang sama sekali tidak takut dengan Vietnam. Justru menurutnya, yang harus dipertanyakan apakah tim berjuluk The Golden Star Warriors itu berani melawan Thailand.