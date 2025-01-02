Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Vietnam vs Thailand di Final Piala AFF 2024 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |06:56 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Vietnam vs Thailand di Final Piala AFF 2024 Malam Ini
Final Piala AFF 2024 pertemukan Vietnam vs Thailand. (Foto: AFF)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Vietnam vs Thailand di final Piala AFF 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan leg pertama yang berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Vietnam, tersebut akan berlangsung pada Kamis (2/1/2025) malam WIB.

Setelah berjuang masing-masing di grup, Vietnam dan Thailand akhirnya akan bertarung di laga puncak dengan format dua leg. Dalam perjalanan menuju final Piala AFF 2024 itu pun bisa dikatakan sangat mulus.

1. Perjalanan Mulus Thailand dan Filipina ke Final

Seperti Thailand, skuad berjuluk Gajah Perang itu berhasil lolos fase grup dengan hasil sempurna alias melahap empat laga dengan kemenangan. Padahal Thailand tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Timor Leste.

Lalu di semifinal Timnas Thailand sempat dikejutkan karena kalah 1-2 dari Filipina di leg pertama. Namun, berkat pengalaman dan kualitas skuad yang dimiliki, tim asuhan Masatada Ishii itu mampu membalikkan keadaand di leg kedua dengan kemenangan 3-1.

Timnas Thailand

Hasil itu membuat Thailand unggul agregat 4-3 dari Filipina dan berhak lolos ke final. Perjalanan mulus juga dirasakan Vietnam di Piala AFF 2024.

Halaman:
1 2
      
