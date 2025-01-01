Final Piala AFF 2024: Bek Timnas Thailand Jonathan Khemdee Ogah Gentar Sambangi Markas Timnas Vietnam

Joshua Khemdee tak gentar menyambangi markas Timnas Vietnam bersama Timnas Thailand di leg I final Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@jkhemdee17)

BEK Timnas Thailand, Jonathan Khemdee, tak gentar menyambangi markas Timnas Vietnam pada leg I Final Piala AFF 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024/AMEC 2024). Ia malah optimistis meraih kemenangan.

Final Piala AFF 2024 akan digelar dalam dua leg. Thailand lebih dulu bertandang ke markas Vietnam di Stadion Phu Tho Provincial, Phu Tho, pada Kamis 2 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

1. Seru

Pertandingan pamungkas itu diprediksi akan berlangsung seru. Sebab, kedua kesebelasan memiliki kualitas yang sama bagusnya.

Vietnam sendiri sedikit diuntungkan karena bermain lebih dulu di hadapan publiknya. Tapi, situasi itu tak membuat Khemdee gentar. Ia yakin Thailand bisa mencuri hasil positif di markas lawan.

“Saya ingin meraih kemenangan melawan tim nasional Vietnam. Pertandingan melawan Vietnam akan menjadi laga yang sulit karena kami bermain di kandang lawan,” kata Khemdee, dilansir dari The Thao 247, Rabu (1/1/2025).

“Meski begitu, ada pendukung yang akan datang menyaksikan, dan tim mereka juga sangat kuat. Namun, kami akan berusaha tampil dengan baik,” sambung bek berusia 22 tahun itu.