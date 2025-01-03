Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Tak Lakukan Banyak Perubahan Pemain di Putaran Kedua Liga 1 2024-2025, Ini Alasannya!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |22:03 WIB
Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Tak Lakukan Banyak Perubahan Pemain di Putaran Kedua Liga 1 2024-2025, Ini Alasannya!
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pastikan timnya tak lakukan banyak perubahan pemain di putaran kedua Liga 1 2024-2025. Alasannya pun dibongkar Bojan Hodak.

Menurut Bojan Hodak saat ini timnya dinilai sudah baik. Terbukti, Persib Bandung pun bertengger di puncak klasemen semenatra Liga 1 2024-2025.

Bojan Hodak

1. Ukir Tren Positif

Persib Bandung saat ini menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dari 16 laga yang telah dijalani. Alhasil, kini berada di puncak klasemen sementara dengan 38 poin.

“Kami adalah tim di puncak, jadi kami tidak perlu melakukan terlalu banyak perubahan,” ujar Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (3/1/2025).

Bahkan, lanjut Bojan Hodak, dua pemain mudanya yakni Kakang Rudianto dan Robi Darwis, juga sudah kembali. Mereka baru saja membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

“Ngomong-ngomong Robi sakit hari ini dan Jupe (Achmad Jufriyanto) mereka demam tinggi,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
