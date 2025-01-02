Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Persib Bandung soal Isu Rachmat Irianto Hengkang pada Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |21:15 WIB
Respons Persib Bandung soal Isu Rachmat Irianto Hengkang pada Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025
Rachmat Irianto kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
PERSIB Bandung akhirnya angkat bicara soal isu Rachmat Irianto hengkang pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Isu ini muncul karena Rachmat Irianto minim bermain.

Alasan itu juga yang disinyalir membuat Rachmat Irianto tak lagi mendapatkan panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Hal itu terjadi kala skuad Garuda mentas di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia maupun Piala AFF 2024.

Rachmat Irianto

1. Persib Bandung Pastikan Rachmat Irianto Aman

Namun kini, pemain kelahiran Surabaya itu sudah mulai mendapatkan kepercayaan bermain, meski mengalami perubahan posisi. Semula sebagai gelandang bertahan, saat ini Rachmat Irianto ditempatkan sebagai bek kanan.

Bahkan dengan posisi barunya itu, pemain bernomor punggung 53 itu selalu menjadi starter di empat pertandingan terakhir Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 menggeser Henhen Herdiana. Secara keseluruhan, laga berakhir dengan kemenangan.

“Irianto amanlah (tetap di Persib),” ujar Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, Kamis (2/1/2025).

