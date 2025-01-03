Pelatih Oxford United Beri Sinyal Tidak Belanja Banyak Pemain pada Januari 2025, Hanya Ole Romeny?

PELATIH Oxford United beri sinyal tidak belanja banyak pemain pada Januari 2025. Akankah tim itu akhirnya hanya mendatangkan calon pemain Timnas Indonesia, yakni Ole Romeny?

Ya, pelatih Oxford United, Gary Rowett, bicara soal aktivitas timnya di bursa transfer Januari 2025. Rowett memberi isyarat bahwa The Yellows -julukan Oxford United- tidak akan banyak belanja pemain.

1. Oxford United Mulai Bermanuver

Oxford United mulai bermanuver untuk mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin. Sudah ada satu nama yang dilaporkan akan menjadi rekrutan anyar mereka pada Januari 2025, yakni Ole Romeny.

Striker berusia 24 tahun itu dilaporkan sedang merampungkan proses akhir transfernya dari FC Utrecht. Romeny bahkan kabarnya sudah berada di Inggris untuk menjalani tes medis sebelum nantinya diperkenalkan sebagai pemain baru Oxford United.

Namun terkait hal itu, Rowett enggan bicara terlalu dalam. Pelatih berusia 50 tahun ini lebih banyak bicara terkait aktivitas transfer Oxford United.

Rowett mengakui bahwa ada baiknya memang jika mereka berhasil mendatangkan pemain terbaik dari berbagai belahan dunia. Tapi menurutnya hal itu akan sulit karena saat ini sudah berada di paruh musim.

Karena itu, Rowett memberi isyarat kalau Oxford United tidak akan belanja banyak pemain saat ini. Karena jika terlalu banyak, ada potensi adaptasi sang pemain dalam gaya permainan tim akan sedikit terhambat.

“Ada banyak pemain bagus dalam berbagai cara, dan juga nilai yang sangat baik dalam berbagai cara. Anda mencari pemain terbaik yang bisa Anda dapatkan. Ini adalah permainan global. Jika kami dapat menemukan pemain di berbagai belahan dunia yang kami rasa bisa membantu grup ini, itu akan sangat baik,” kata Rowett, dilansir dari Oxford Mail, Jumat (3/1/2025).

“Namun, ini bulan Januari, dan mungkin kami tidak ingin terlalu banyak membawa pemain baru yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan liga ini. Ini hanya soal menemukan keseimbangan,” sambungnya.