HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Romeny Segera Merapat, Pelatih Oxford United Angkat Bicara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |22:31 WIB
Ole Romeny Segera Merapat, Pelatih Oxford United Angkat Bicara
Ole Romeny dikabarkan bakal segera dilepas FC Utrecht. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

CALON pemain Timnas Indonesia, Ole Romeny, segera merapat ke Oxford United. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, pun angkat bicara soal transfer pemain keturunan Indonesia itu. Meski rumornya sudah sangat santer, Rowett tidak menjawab secara pasti terkait rumor transfer.

Rumor transfer Romeny dari FC Utrecht ke Oxford United memang sudah menjadi rahasia umum. Proses perpindahan striker berusia 24 tahun itu pun dilaporkan bakal segera rampung. Pasalnya, dia diketahui sudah berada di Inggris untuk merampungkan proses transfernya.

Ole Romeny

1. Jalani Tes Medis

Calon pemain Timnas Indonesia itu dikabarkan bakal menjalani tes medis. Jika hasil positif, Oxford United akan memperkenalkan Romeny sebagai rekrutan anyarnya di bursa transfer Januari 2025.

Kendati rumor Romeny sudah sangat santer, Rowett masih tidak ingin memberi jawaban secara gamblang. Pelatih berusia 50 tahun itu hanya memastikan bahwa Oxford United ingin seaktif mungkin di bursa transfer.

“Kami berusaha seaktif mungkin. Seperti halnya apa pun, Anda tidak ingin menunggu terlalu lama,” kata Rowett, dilansir dari Oxford Mail, Kamis (2/1/2025).

