HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Timnas Indonesia Mees Hilgers Lempar Pujian kepada Pelatih FC Twente: Orang yang Tidak Bertele-tele!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |20:05 WIB
Bintang Timnas Indonesia Mees Hilgers Lempar Pujian kepada Pelatih FC Twente: Orang yang Tidak Bertele-tele!
Mees Hilgers kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
BINTANG Timnas Indonesia, Mees Hilgers, lempar pujian kepada pelatih FC Twente, yakni Joseph Oosting. Dia menilai Oosting merupakan sosok pelatih yang tegas dan tidak pernah bertele-tele.

Hilgers merupakan produk akademi FC Twente. Kariernya bersama tim berjuluk The Tukkers itu kian meroket sampai akhirnya promosi ke skuad utama pada Oktober 2020.

Mees Hilgers

Hingga akhirnya, Hilgers mendapatkan tempat utama di barisan pertahanan FC Twente. Apalagi di bawah komando Oosting yang menjabat sebagai pelatih The Tukkers pada Juli 2023.

1. Kagumi Joseph Oosting

Disinggung soal sosok Oosting, Hilgers sama sekali tidak punya kesan negatif. Menurutnya, pelatih berusia 52 tahun itu punya kepribadian yang baik dan selalu berkata jujur kepada para pemainnya.

“Keunggulan terbesar pelatih ini adalah dia selalu berbicara secara langsung dan tidak bertele-tele,” ungkap Hilgers, dilansir dari Twente Insite, Kamis (2/1/2025).

“Dia jujur, baik dalam situasi baik maupun buruk,” sambungnya.

