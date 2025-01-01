Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Menyentuh Mees Hilgers, Tolak Tawaran PSV Eindhoven di Usia Muda karena Keluarga

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |22:16 WIB
Kisah Menyentuh Mees Hilgers, Tolak Tawaran PSV Eindhoven di Usia Muda karena Keluarga
Mees Hilgers mengungkap kisah menyentuh mengapa menolak tawaran PSV Eindhoven (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

KISAH Mees Hilgers menolak tawaran PSV Eindhoven di usia muda sungguh menyentuh. Sebab, ia mengaku tidak ingin jauh-jauh dari keluarga.

Hilgers ternyata sempat diincar oleh PSV yang notabene klub papan atas di Belanda. Ia mengklaim De Boeren ingin merekrutnya saat masih berusia sangat muda.

Mees Hilgers

1. Takdir

Hilgers tampaknya memang sudah dilahirkan sebagai pesepakbola profesional. Pemain berusia 23 tahun ini sudah terendus bakatnya sejak masih usia sangat muda sekira 6-7 tahun.

Saat di umur itu, Hilgers mengaku dapat tawaran bergabung dari PSV. Namun, ia menolak karena tak ingin meninggalkan keluarga kandungnya.

“Ketika saya berusia enam atau tujuh tahun, PSV sudah ingin merekrut saya,” ungkap Hilgers, dikutip dari Twente Insite, Rabu (1/1/2025).

“Tapi itu berarti saya harus tinggal dengan keluarga angkat. Saya sendiri tidak mau, begitu juga orang tua saya,” sambung pria berdarah Manado itu.

2. Dilirik

Sampai akhirnya, Hilgers masuk ke akademi Sparta Nijkerk. Dari sana, pemain yang dahulunya bermain sebagai gelandang ini mulai makin banyak dilirik oleh klub-klub Belanda.

Hilgers bercerita setidaknya ada tiga tim yang tertarik merekrutnya. Mereka adalah FC Twente, PEC Zwolle, dan Vitesse Arnhem.

Halaman:
1 2
      
