Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Live di RCTI!

Jens Raven (tengah) siap menjadi mesin gol Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga ini akan dilangsungkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Minggu, 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan live di RCTI.

Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C Piala Asia U-20 2025 bersama Uzbekistan U-20, Yaman U-20 dan Iran U-20. Ketiga lawan Timnas Indonesia U-20 memiliki kualitas yang dapat menjegal skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20.

1. Timnas Uzbekistan U-20 Paling Ditakuti?

Timnas Uzbekistan U-20, juara Piala Asia U-20 2023. (Foto: AFC)

Timnas Uzbekistan U-20 ditempatkan di pot 1 alias tim unggulan di Piala Asia U-20 2025. Status itu mereka dapatkan karena berstatus juara bertahan, alias kampiun Piala Asia U-20 2023.

Meski skuad Uzbekistan U-20 sudah banyak berubah ketimbang edisi dua tahun lalu, kekuatan mereka sama sekali belum turun. Hal itu bisa dilihat dari kiprah wakil Asia Tengah ini di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Saat itu, Timnas Uzbekistan U-20 menyapu bersih empat pertandingan dengan kemenangan. Mereka tercatat membantai Kamboja 7-0, mempermalukan Nepal 6-0, menghajar Taiwan 3-1 dan menelanjangi Bahrain 5-0.

Karena itu, pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri pantang lengah saat bersua Uzbekistan U-20. Terlebih Uzbekistan berpengalaman mengalahkan Indra Sjafri, tepatnya dengan skor 3-1 di Piala Asia U-19 2014.