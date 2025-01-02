Digembleng Shin Tae-yong, 4 Pemain Timnas Indonesia U-20 Ini Menggila di Piala Asia U-20 2025?

Shin Tae-yong gembleng 4 pemain Timnas Indonesia U-20 sebelum Piala Asia U-20 2025 dimulai. (Foto: PSSI)

SEMPAT digembleng Shin Tae-yong, 4 pemain Timnas Indonesia U-20 ini menggila di Piala Asia U-20 2025? Timnas Indonesia U-20 akan mengarungi Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

Timnas Indonesia U-20 tergabung di Grup C bersama Iran, Uzbekistan dan Yaman. Hanya juara dan runner-up yang diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

1. Tiga Pemain Punya Caps di Timnas Indonesia Senior

Peluang Timnas Indonesia U-20 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 terbuka. Sebab, mayoritas personel Timnas Indonesia U-20 sudah merasakan level profesional, entah berkarier bersama klub Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.

Bahkan beberapa di antaranya sudah merasakan caps bersama Timnas Indonesia senior. Medio Desember 2024, pelatih Timnas Indonesia senior Shin Tae-yong memilih membawa pemain-pemain U-22 untuk berkompetisi di Piala AFF 2024.

Kadek Arel (paling kiri), bek andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

Dari 24 pemain yang dibawa, empat di antaranya berstatus personel Timnas Indonesia U-20, yakni Sulthan Zaky, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas dan Arkhan Kaka. Hasilnya, Kadek Arel dan Dony Tri Pamungkas selalu bermain dalam empat laga yang dimainkan Timnas Indonesia.

Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kadek Arel dan Dony Tri Pamungkas berdiri sejajar di jantung pertahanan bersama kapten Muhammad Ferarri. Bagaimana dengan Sulthan Zaky dan Arkhan Kaka?