HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Vietnam vs Thailand di Final Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |17:45 WIB
Link Live Streaming Timnas Vietnam vs Thailand di Final Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Para pemain Timnas Vietnam kala berlaga. (Foto: VFF)




LINK live streaming Timnas Vietnam vs Thailand di final Piala AFF 2024 malam ini akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Stadion Viet Tri, Kamis (2/1/2025) pukul 20.00 WIB itu dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Ya, ajang Piala AFF 2024 sudah memasuki babak final. Dua tim akan bersaing sengit demi memperebutkan gelar juara, yakni ada Vietnam dan Thailand.

Timnas Vietnam

1. Perjuangan Keras Lolos Final

Vietnam lolos ke final usai mengalahkan Singapura di dua pertemuan pada babak semifinal. Pertemuan pertama diselesaikan pasukan asuhan Kim Sang-sik dengan skor 2-0.

Kemudian, Vietnam menang lagi di laga leg II dengan skor 3-1. Alhasil, Vietnam unggul agregat skor 5-1.

Sementara Thailand, mereka harus menyingkirkan Filipina dengan susah payah di babak semifinal. Usai kalah 1-2 di leg I, Thailand comeback di leg II usai bertarung hingga extra time dengan kemenangan 3-1. Laga dimenangkan Thailand dengan agregat skor 4-3.

2. Thailand Optimistis Pertahankan Gelar Juara

Thailand sendiri optimistis bisa pertahankan gelar juara di Piala AFF 2024. Diketahui, Thailand sukses rebut gelar juara di 2 edisi seblumnya, yakni pada 2020 dan 2022.

Presiden Federasi Sepakbola Thailand (FAT), Nualphan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, pun ingin Thailand sabet gelar juara Piala AFF 2024. Sebab dengan begitu, Thailand cetak sejarah di Piala AFF dengan menjadi tim pertama yang sabet gelar juara tiga kali beruntun.

“Berjuang untuk kejuaraan Piala AFF ke-8 dan jadilah tim pertama yang memenangkan turnamen 3 kali berturut-turut!” tegas Madam Pang dikutip dari The Thao 247, Kamis (2/1/2025).

“Pertandingan impian! Final impian! Tinggal 2 langkah lagi, saya yakin kita bisa melakukannya!” sambungnya.

