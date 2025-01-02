Digelar di 3 Negara Berbeda, Ini Format Piala Dunia 2026 yang Diikuti 48 Negara: Timnas Indonesia Ambil Bagian?

DIGELAR di 3 negara berbeda, format Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 negara sudah dirilis FIFA. Mengutip dari laman resmi FIFA, sebanyak 48 negara ini dibagi ke dalam 12 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan empat tim.

Tim-tim yang finis di posisi satu dan dua (24 negara) berhak lolos otomatis ke fase gugur (32 besar). Sementara itu, delapan slot sisanya diambil dari delapan tim peringkat tiga terbaik. Mulai dari babak 32 besar hingga final, fase gugur diberlakukan seperti edisi-edisi sebelumnya.

1. Peserta Bertambah 16 Negara

Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. (Foto: REUTERS)

Sejak Piala Dunia 1998 hingga 2022, peserta diikuti 32 negara. Namun, mulai edisi 2026, peserta Piala Dunia bertambah 16 tim menjadi 48 negara!

Tercatat akan digelar 104 pertandingan selama turnamen bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Berhubung banyak pertandingan yang digelar, Piala Dunia 2026 pun akan dilangsungkan di tiga negara berbeda, yakni Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada.

Ini merupakan sejarah, yang mana Piala Dunia digelar di tiga negara berbeda. Sebelum ini, maksimal tuan rumah Piala Dunia adalah dua negara (Korea Selatan-Jepang) yang tersaji pada 2002.

2. Kans Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Berhubung jumlah peserta Piala Dunia 2026 melesat, jatah Asia pun bertambah. Asia yang awalnya hanya memiliki empat tiket lolos otomatis, sekarang bertambah dua kali lipat menjadi delapan.