8 Negara yang Akan Dihadapi Timnas Indonesia pada 2025, Nomor 1 Calon Juara Piala Dunia 2026!

SEBANYAK 8 negara yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada 2025 akan diulas Okezone. Setidaknya ada empat laga resmi yang akan dijalani Timnas Indonesia pada 2025.

Empat laga ini merupakan pertandingan sisa Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Timnas Indonesia di luar dugaan finis dua besar di klasemen akhir Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Namun, jika Timnas Indonesia finis di posisi tiga dan empat, Timnas Indonesia akan lanjut bertarung di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti enam negara, yang mana pesertanya berasal dari peringkat tiga dan empat dari Grup A, B dan C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sebanyak enam negara ini akan dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga tim. Tim yang finis di posisi puncak Grup A dan B (2 negara) babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Jika tampil di babak keempat, Timnas Indonesia takkan menghadapi peserta lain dari Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menantang dua dari empat negara yang menghuni peringkat tiga dan empat Grup A dan B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berikut 8 negara yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada 2025:

8. Australia





Australia menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada 2025. Laga matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025.