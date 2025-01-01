Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Negara yang Akan Dihadapi Timnas Indonesia pada 2025, Nomor 1 Calon Juara Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |12:01 WIB
8 Negara yang Akan Dihadapi Timnas Indonesia pada 2025, Nomor 1 Calon Juara Piala Dunia 2026!
Timnas Indonesia siap menghadapi 8 negara pada 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 8 negara yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada 2025 akan diulas Okezone. Setidaknya ada empat laga resmi yang akan dijalani Timnas Indonesia pada 2025.

Empat laga ini merupakan pertandingan sisa Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Timnas Indonesia di luar dugaan finis dua besar di klasemen akhir Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Timnas Indonesia berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Namun, jika Timnas Indonesia finis di posisi tiga dan empat, Timnas Indonesia akan lanjut bertarung di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti enam negara, yang mana pesertanya berasal dari peringkat tiga dan empat dari Grup A, B dan C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sebanyak enam negara ini akan dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga tim. Tim yang finis di posisi puncak Grup A dan B (2 negara) babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Jika tampil di babak keempat, Timnas Indonesia takkan menghadapi peserta lain dari Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menantang dua dari empat negara yang menghuni peringkat tiga dan empat Grup A dan B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berikut 8 negara yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada 2025:

8. Australia

Timnas Australia

Australia menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada 2025. Laga matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175110/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_afc-6Djw_large.jpg
Live di RCTI Dini Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Wajib Menang, Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175105/para_pemain_timnas_indonesia-VIvi_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Wajib Menang Garuda, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175103/patrick_kluivert_siap_bantu_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_iraqifootballgallery-peNK_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia Baru Datang H-1 Lawan Arab Saudi, Patrick Kluivert: Saya Takkan Cari Alasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175094/timnas_indonesia-c6qY_large.jpg
Bocor, Timnas Indonesia Pakai Jersey Merah saat Lawan Arab Saudi di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629405/timnas-indonesia-lakoni-2-laga-di-timur-tengah-netralitas-afc-dipertanyakan-yyk.webp
Timnas Indonesia Lakoni 2 Laga di Timur Tengah, Netralitas AFC Dipertanyakan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement