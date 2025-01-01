Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bukan Edin Sehic, Persib Bandung Incar Pemain Asing Berposisi Penyerang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |16:23 WIB
Bukan Edin Sehic, Persib Bandung Incar Pemain Asing Berposisi Penyerang
Edin Sehic bukan pemain yang diincar Persib Bandung (Foto: Hajduk Split)
BANDUNG – Persib Bandung membantah mengincar Edin Sehic. Sebab, mereka membidik pemain asing di posisi menyerang.

Bursa transfer Liga 1 2024-2025 sudah dibuka. Persib langsung berburu pemain sebelum penutupan pada 15 Januari 2025.

Edin Sehic saat memperkuat Hajduk Split (Foto: Hajduk Split)

1. Bukan Bek

Nama Sehic dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain bidikan Persib. Pasalnya pemain asal Bosnia & Herzegovina itu beroperasi sebagai bek.

Sesuai dengan pernyataan Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, Maung Bandung tengah mengincar pemain asing di posisi penyerang. Hal ini dilakukan usai melepas Mailson Lima.

“Kami lagi evaluasi satu pemain asing, kemungkinan di posisi penyerang,” kata Adhit, Rabu (1/1/2025).

2. Sesuai Kebutuhan

Lebih lanjut, Adhit memastikan satu penyerang asing itu dibutuhkan Persib sesuai dengan rekomendasi pelatih Bojan Hodak. Sementara untuk pemain belakang, hanya akan diisi legiun lokal.

