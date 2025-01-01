Lepas Mailson Lima, Persib Bandung Jalin Komunikasi dengan Matheus Pato

BANDUNG – Persib Bandung tengah menjalin komunikasi dengan Matheus Pato. Eks Borneo FC itu diplot untuk mengisi slot pemain asing usai melepas Mailson Lima.

1. Jalin Komunikasi





Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengakui ketertarikannya dengan Pato. Apalagi pemain asal Brasil itu sudah bebas transfer setelah memutuskan hengkang dari Shandong Taishan yang bermain di Liga China.

“Kami sempat ngobrol beberapa kali sama agennya. Tapi kami sepakat untuk mencoba evaluasi lebih dulu,” kata Adhit, Rabu (1/1/2025).

2. Tak Mau Buru-Buru

Adhit memastikan tak mau terburu-buru untuk menentukan pilihan. Pasalnya, cukup banyak nama pemain asing yang disodorkan tim pelatih untuk menggantikan peran Mailson.

“Daftarnya banyak, ada yang sedang bermain di Indonesia, ada yang pernah bermain, ada yang belum pernah main di Indonesia,” papar Adhit.

“Kami masih ngobrol sama Bojan (Hodak), sama tim pelatih, yang paling pas itu yang bagaimana,” imbuhnya.

Terkait nama, Adhit memilih untuk bungkam. Hanya saja, para pemain asing yang masuk dalam bidikan berasal dari berbagai negara.