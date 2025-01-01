Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Pelatih PSIS Semarang Usai Hanya Bermain Imbang 0-0 Lawan Barito Putera di Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |00:07 WIB
Reaksi Pelatih PSIS Semarang Usai Hanya Bermain Imbang 0-0 Lawan Barito Putera di Liga 1 2024-2025
Laga Barito Putera vs PSIS Semarang. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

REAKSI pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, usai hanya bermain imbang 0-0 lawan Barito Putera di Liga 1 2024-2025. Dia menyatakan tidak masalah dengan hasil tersebut. Sebab menurutnya, skor itu sangat pantas dengan tensi laga yang cukup ketat.

Pertemuan kedua tim itu dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Laga itu berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu 29 Desember 2024 malam WIB.

Barito Putera vs PSIS Semarang

1. PSIS Semarang Sudah Bekerja Keras

Gilbert Agius mengatakan skor akhir cukup layak melihat laga antara kedua tim. Menurutnya, tim asuhannya sudah bekerja keras sepanjang 90 menit permainan.

“Hasil imbang di laga ini, saya rasa adalah fair untuk kedua tim. Laga berjalan seimbang, kedua tim memiliki beberapa peluang," ucap Gilbert Agius, dilansir dari laman resmi, Rabu (1/1/2025).

"Syahrul (Trisna Fadillah) juga bermain bagus. Apa yang kita raih di laga ini adalah hasil yang adil,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
