Bali United Kehilangan 3 Sosok Penting di Paruh Kedua Liga 1 2024-2025, Ini Respons Stefano Cugurra

JAKARTA - Bali United kemungkinan akan kehilangan tiga sosok penting dikarenakan cedera. Menanggapi kondisi itu, Bali United pun dikabarkan akan merekrut pemain baru di jendela transfer Januari 2025.

Tiga pemain yang bakal absen membela Bali United di paruh kedua Liga 1 2024-2025 tersebut adalah Made Tito Wiratama, Gede Sunu Jyesta, dan Bagas Adi Nugroho. Ketiga pemain ini mengalami cedera di lutut. Mereka harus terpaksa menjalani penindakan operasi demi mendukung perjalanan karier mereka di lapangan.

1. Ada 3 Pemain Berpotensi Lama Absen karena Cedera

Dokter Bali United, Ganda Putra mengatakan ketiga pemain ini juga harus menjalani serangkaian operasi. Tujuannya memperkuat lutut mereka agar kembali kuat di lapangan.

“Made Tito mengalami cedera di lutut bagian kanannya, sementara Bagas cedera meniscus pada lutut kirinya. Begitu juga Sunu yang mengalami cedera di lutut juga,” kata Ganda Putra dilansir dari laman Bali United, Selasa (31/12/2024).

2. Bali United Berniat Belanja 3-4 Pemain di Januari 2025





Dengan kondisi itu, Pelatih Bali United, Stefano Cugurra ingin timnya mendatangkan pemain baru di putaran kedua nanti. Dia membutuhkan tiga atau empat pemain , termasuk satu pemain asing yang belum terpenuhi kuotanya di musim ini.