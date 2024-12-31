Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Buru 4 Pemain di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025, Ingin Lengkapi Slot Pemain Asing

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |07:43 WIB
Bali United Buru 4 Pemain di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025, Ingin Lengkapi Slot Pemain Asing
Para pemain Bali United kala berlaga. (Foto: Bali United)
A
A
A

BALI United buru 4 pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Bali United bertekad melengkapi slot pemain asing.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, bicara soal bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Pelatih yang akrab disapa Teco itu mengatakan bahwa ingin mendatangkan empat pemain yang mana salah satunya untuk memenuhi slot legiun asing.

Bali United

1. Dongkrak Performa Tim

Seperti diketahui, bursa transfer untuk putaran kedua Liga 1 musim ini telah dibuka. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- mulai melakukan manuvernya untuk bisa mendatangkan pemain baru guna mendongkrak performa tim di putaran kedua.

Bicara soal bursa transfer, Teco menyampaikan bahwa dirinya berencana mendatangkan empat pemain. Pasalnya, tiga pemain Bali United tengah menjalani masa pemulihan dari cedera dan naik meja operasi. Tiga pemain itu adalah Made Tito, Gede Sunu, dan Bagas Adi.

“Ini situasi tergantung dari bursa transfer pemain di mana kami rencana dapat 3 atau 4 pemain baru untuk memperkuat tim,” ujar Teco, dikutip dari situs resmi Bali United, Selasa (31/12/2024).

“Saat ini kami punya 3 pemain yang cedera dan harus operasi sehingga kami butuh pemain tambahan lagi untuk konsisten di putaran kedua,” lanjutnya.

