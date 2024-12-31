Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Demi Bangkit di Paruh Kedua Liga 1 2024-2025, Bernardo Tavares Berharap PSM Makassar Aktif di Bursa Transfer

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |02:24 WIB
Demi Bangkit di Paruh Kedua Liga 1 2024-2025, Bernardo Tavares Berharap PSM Makassar Aktif di Bursa Transfer
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

BOGOR - Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, berharap timnya aktif di bursa transfer dengan mendatangkan sejumlah pemain, baik itu lokal maupun pemain asing. Amunisi baru dirasa Tavares diperlukan PSM demi bisa bangkit di paruh kedua Liga 1 2024-2025.

Bernardo Tavares menyatakan tambahan pemain memang akan menambah kekuatan PSM dalam putaran kedua. Namun, hal itu jika pemain tersebut sesuai kriteria yang dibutuhkan tim asuhannya.

"Saya harap di paruh kedua saya bisa mendatangkan pemain terbaik," kata Bernardo Tavares di Bogor, Selasa (31/12/2024).

Pelatih asal Portugal itu harus berdiskusi dengan manajemen terkait keaktifan dalam bursa transfer. Pasalnya, memboyong pemain baru pasti membutuhkan anggaran.

Persita Tangerang vs PSM Makassar

"Tim harus menyiapkan dan lebih untuk mendatangkan itu baik pemain lokal mau asing. Jadi, kita harus tetap tenang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
