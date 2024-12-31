Prediksi Pelatih Filipina Terkait Final Piala AFF 2024: Jagokan Vietnam atau Thailand?

BANGKOK - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Filipina, Albert Capellas mencoba memprediksi siapa pemenang antara Vietnam vs Thailand di final Piala AFF 2024. Tanpa menyebutkan klub yang dijagokan, Capellas hanya memprediksi tim yang tampil lebih baik di dua leg final nanti bakal keluar sebagai juaranya.

Ya, Laga final pesta sepak bola Asia Tenggara itu akan memainkan dua leg. Leg pertama berlangsung di markas Vietnam, di Phu Tho provincial stadium, pada 2 Januari 2025. Sedangkan leg kedua digelar di Thailand di Rajamangala Stadium, Bangkok, pada 5 Januari 2025.

1. Capellas Percaya Tim yang Tampil Lebih Baik dan Minim Kesalahan Bakal Jadi Juaranya

Albert Capellas mengatakan laga final pastinya akan berjalan ketat antara kedua tim. Menurutnya, tim yang mampu menjaga konsistensi penampilan berhak menjadi juara.

“Tim yang bermain lebih baik akan menang secara keseluruhan," kata Albert Capellas dilansir dari Bongda, Selasa (31/12/2024).

2. Soal Kegagalan Timnas Filipina di Piala AFF 2024

Selain itu, pelatih berusia 57 tahun tidak berkecil hati Filipina gagal melaju ke final Piala AFF 2024. Kepastian itu didapatkan usai Filipina kalah agregat 3-4 dari Thailand dalam laga semifinal.