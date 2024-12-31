Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Masukkan Marselino Ferdinan ke Daftar 6 Pemain Asia Potensial 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |14:29 WIB
FIFA Masukkan Marselino Ferdinan ke Daftar 6 Pemain Asia Potensial 2025
Marselino Ferdinan masuk daftar enam pemain Asia potensial 2025 (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

FIFA memasukkan nama Marselino Ferdinan ke daftar enam pemain Asia potensial pada 2025. Ia bersaing dengan nama-nama seperti Abbosbek Fayzullaev dari Uzbekistan.

Daftar tersebut dirilis FIFA pada 27 Desember 2024. Mereka memprediksi enam pemain dari AFC atau Asia yang kiprahnya wajib diwaspadai dan berpotensi meledak pada 2025.

Marselino Ferdinan mengubah skor laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi 1-0 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Bersanding dengan Bintang

Marselino masuk dalam daftar tersebut bersama sejumlah calon bintang. Selain Fayzullaev, ada Mohammad Abualnadi (Yordania), Ali Jasim (Irak), Marcus Meloni (UEA), dan Seol Young-woo (Korea Selatan).

Enam pemain itu dinilai FIFA tampil menawan serta menjanjikan sepanjang 2024. Khusus Marselino, mereka menyoroti dua gol yang dicetaknya untuk Timnas Indonesia ke gawang Timnas Arab Saudi.

Gelandang Oxford United FC itu menjadi pahlawan kemenangan pada matchday enam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga Indonesia vs Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024.

2. Bukti Kualitas

Menurut FIFA, dua gol Marselino ke gawang Arab Saudi itu sudah menunjukkan kualitas serta potensinya. Kendati masih berusia 21 tahun, pemain kelahiran Jakarta itu tampil tenang di mulut gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174200/simak_adu_gaji_marselino_ferdinan_dengan_pratama_arhan-2CrR_large.jpg
Adu Gaji Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Siapa Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174189/simak_adu_harga_pasaran_pemain_termahal_arab_saudi_firas_al_buraikan_dengan_jay_idzes-GfKn_large.jpg
Adu Harga Pasaran Pemain Termahal Arab Saudi Firas Al-Buraikan dengan Jay Idzes, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/51/3173743/simak_kata_kata_mathew_baker_usai_tanda_tangan_kontrak_profesional_dengan_melbourne_city_fc-t71I_large.jpg
Kata-Kata Mathew Baker Usai Tanda Tangan Kontrak Profesional dengan Melbourne City
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/51/1628913/wade-ormsby-menangi-edisi-perdana-jakarta-international-championship-val.webp
Wade Ormsby Menangi Edisi Perdana Jakarta International Championship
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/nathan_tjoe_a_on.jpg
Nathan Tjoe A On Siapkan Kejutan Buat Arab Saudi dan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement