FIFA Masukkan Marselino Ferdinan ke Daftar 6 Pemain Asia Potensial 2025

Marselino Ferdinan masuk daftar enam pemain Asia potensial 2025 (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)

FIFA memasukkan nama Marselino Ferdinan ke daftar enam pemain Asia potensial pada 2025. Ia bersaing dengan nama-nama seperti Abbosbek Fayzullaev dari Uzbekistan.

Daftar tersebut dirilis FIFA pada 27 Desember 2024. Mereka memprediksi enam pemain dari AFC atau Asia yang kiprahnya wajib diwaspadai dan berpotensi meledak pada 2025.

1. Bersanding dengan Bintang

Marselino masuk dalam daftar tersebut bersama sejumlah calon bintang. Selain Fayzullaev, ada Mohammad Abualnadi (Yordania), Ali Jasim (Irak), Marcus Meloni (UEA), dan Seol Young-woo (Korea Selatan).

Enam pemain itu dinilai FIFA tampil menawan serta menjanjikan sepanjang 2024. Khusus Marselino, mereka menyoroti dua gol yang dicetaknya untuk Timnas Indonesia ke gawang Timnas Arab Saudi.

Gelandang Oxford United FC itu menjadi pahlawan kemenangan pada matchday enam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga Indonesia vs Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024.

2. Bukti Kualitas

Menurut FIFA, dua gol Marselino ke gawang Arab Saudi itu sudah menunjukkan kualitas serta potensinya. Kendati masih berusia 21 tahun, pemain kelahiran Jakarta itu tampil tenang di mulut gawang.