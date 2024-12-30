Shin Tae-yong Bahagia, Ole Romeny dan Marselino Ferdinan Bobol Gawang Australia yang Kehilangan Harry Souttar 12 Bulan?

SHIN Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, Ole Romeny dan Marselino Ferdinan berpeluang mencetak gol saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025.

Peluang Ole Romeny dan Marselino Ferdinan mencetak gol terbuka lebar karena Timnas Australia dipastikan tanpa dua bek terkuatnya, Alessandro Circati dan Harry Souttar. Sekadar diketahui, Alessandro Circati dan Harry Souttar main sebagai starter saat Timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024.

Di luar gempuran di menit-menit awal, Ragnar Oratmangoen sama sekali tidak bisa menembus pertahanan rapat skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- yang digalang keduanya. Beruntung bagi Timnas Indonesia, saat melawat ke markas Australia, Thom Haye dan kawan-kawan tak harus bertemu dua nama di atas.

1. Dua Menara Australia Tumbang

Harry Souttar (19) saat membela Timnas Australia kontra Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

Alessandro Circati mengalami cedera ACL dan kemungkinan baru pulih pada awal April 2025. Setelah pulih pada awal April 2025, bek milik Parma ini tak bisa langsung bermain karena mesti menjalani adaptasi terlebih dulu.

Bagaimana dengan Harry Souttar? Bek bertinggi badan 198 sentimeter ini mengalami cedera tendon achilles saat sang klub, Sheffield United, menghadapi Burnley di Boxing Day tengah pekan lalu.

Akibatnya, Sheffield United sampai-sampai mengembalikan Harry Souttar ke klub aslinya, Leicester City. Keputusan itu diambil karena Harry Souttar akan absen sampai akhir musim, yang itu berarti pemegang 11 caps bersama Timnas Australia ini harus absen melawan Timnas Indonesia. Bahkan menurut laporan dari 7news.com.au, Harry Souttar berpotensi absen sampai 12 bulan!