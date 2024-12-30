Tak Mau Kalah dari Timnas Indonesia, Thailand Bakal Panggil Pemain Keturunan yang Main di Manchester United

TIM Nasional (Timnas) Thailand tampaknya tak mau kalah dari Timnas Indonesia yang gencar memanggil pemain keturunan untuk memperkuat Garuda. Sebab baru-baru ini Federasi Sepakbola Thailand (FAT) telah memanggil pemain keturunan mereka kini bermain di Manchester United, yakni Silva Mexes.

1. Thailand Panggil Silva Mexes untuk Bela Timnas

Bahkan Presiden FAT, Nualphan Lamsam, dikabarkan sudah menghubungi pihak keluarga Mexes terkait pemanggilan tersebut. Perempuan yang akrab disapa Madam Pang tersebut juga siap membantu keluarga Mexes untuk kembali melengkapi dokumen agar mendapatkan paspor Thailand.

Nantinya, Mexes akan diproyeksikan membela Timnas Thailand U-17. Sebab ada agenda besar yang menanti Thailand tahun depan, yakni Piala Asia U-17 2025.

“Koordinasi dengan pemain sudah rampung. Di tahap awal Silva Mexes sudah menerima dan siap menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Thailand U-17 pada Februari 2025 mendatang,” bunyi laporan dari media Thailand, Thairath Sports, dikutip senin (30/12/2024).

Mexes sendiri diketahui merupakan pemain berdarah Wales-Thailand, Wales dari ayah dan Thailand dari ibunya. Mexes dikenalkan bola oleh ayahnya yang merupakan mantan pemain Nottingham Forest, Robert Earnshaw.